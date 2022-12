SenseGlove uit Delft heeft de eerste plaats veroverd in de 17e KVK Innovatie Top 100. Het bedrijf heeft een handschoen, een ‘robothand’, ontwikkeld die het mogelijk maakt om een virtueel object aan te raken, te voelen en te manipuleren alsof het een echt voorwerp is. SenseGlove meet exact iedere beweging van elk gewricht in de hand en zo wordt een zeer gedetailleerde virtuele hand gesimuleerd. Dit bedrijf mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland noemen. KVK publiceert jaarlijks deze ranglijst met 100 concrete innovaties van het midden- en kleinbedrijf. GSF Glasgroep uit Almere verovert de 5e plaats en is daarmee het hoogst genoteerde mkb-bedrijf uit de bouwsector.

Door levensechte interacties in Virtual Reality-trainingen mogelijk te maken, stelt SenseGlove bedrijven in staat hun werknemers beter op te leiden en het werk voor medewerkers veilig te houden. Denk aan trainingen om met gevaarlijke materialen om te gaan, het uitvoeren van complexe taken met meerdere gereedschappen en voorwerpen of het leren ontwerpen en testen van fysieke prototypes. SenseGlove bedient ondertussen meer dan 150 klanten waaronder Volkswagen, European Space Agency en het Nederlandse leger.

Weggooien is zonde

Bij renovaties wordt vaak een hele berg oud glas weggegooid. Zonde, vindt GSF Glasgroep BV. Als allereerste bedrijf ter wereld hebben zij een methode ontwikkeld om oud isolatieglas wat technisch nog goed is te demonteren, uit elkaar te halen, te reinigen en vervolgens weer te isoleren. Zo kan isolatieglas wat niet meer voldoet aan de huidige isolatie-eisen opnieuw ingezet worden. Goed voor een 5e plaats in de KVK Innovatie Top 100.

Voorraad

Het opnieuw inzetten van bestaand glas zorgt ervoor dat er geen winning van nieuwe grondstoffen nodig is, voorkomt de uitstoot van smeltovens voor glasproductie. Afhankelijk van het type glas leidt dit tot een Co2 reductie van 42% – 95%. Bovendien is het ook een oplossing voor de oplopende levertijden van isolatieglas. Wanneer er met spoed een ruit geplaatst moet worden, heeft GSF nu altijd een voorraad achter de hand, zodat ze direct kunnen leveren.

Succesvolle innovaties

Noord-Holland is met 26 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Noord-Brabant met 21 bedrijven en Utrecht en Zuid-Holland, allebei met 14 bedrijven. Na de gezondheidssector (14 innovaties) is een groot deel van de innovaties afkomstig uit de ICT-sector (13) en de creatieve industrie (ook 13). Meer dan de helft van de bedrijven uit de lijst heeft maximaal 10 mensen in dienst. Er zijn 25 startups. Alle innovaties zijn beoordeeld op originaliteit, impact voor de samenleving en verkrijgbaarheid. Aan de KVK Innovatie Top 100 is geen geldprijs verbonden.