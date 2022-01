Een flesje wijn voor nog geen 3 euro, een bos rode rozen in de supermarkt voor 2,50 euro en koffie voor minder dan 4 euro per kilo. In het nieuwe KRO-NCRV programma De prijsknaller (vanaf vrijdag 11 februari, 20.25 uur op NPO 3) gaan Ersin Kiris en Eva Cleven op zoek naar de werkelijke kosten achter producten die voor bodemprijzen worden verkocht. Van wijn tot t-shirts, van kip tot koptelefoontjes. Met het programma wil KRO-NCRV onderzoeken of de lage prijzen die we betalen in de winkel wel de werkelijke maatschappelijke kosten weergeven en of er misschien eerlijkere en meer duurzame alternatieven zijn voor laagste prijsgaranties en andere prijsknallers. Want wie betaalt nu de echte prijs voor onze continue wens naar goedkope producten? Wie betaalt onder aan de streep de uiteindelijke rekening?

In KRO-NCRV’s De prijsknaller staat elke aflevering één product centraal; een product dat op het eerste gezicht wel erg goedkoop lijkt. Ersin en Eva onderzoeken hoe de productie in elkaar steekt. Hoe komen de kosten tot stand en welk verhaal schuilt er achter de lage prijzen? Wat kosten grondstoffen, arbeid, transportkosten en marketing? Wat zijn de schaduwkanten van al die goedkope producten, de kosten die de winkels en fabrikanten liever niet melden, zoals de impact op het milieu en de mensen die het product maken? Onderwerpen die in deze nieuwe achtdelige KRO-NCRV serie aan bod komen zijn: kleding, rozen, koffie, kip, meubels, elektronica, wijn en melk.

De prijsknaller, vanaf vrijdag 11 februari om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3