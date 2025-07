De Monitor Kringloop Nederland 2024 laat zien dat er binnen de sector relatief meer hergebruik gerealiseerd werd met een toenemend aantal medewerkers met een ondersteuningsvraag. De kringloop positioneert zich steeds nadrukkelijker als toegankelijke en inclusieve werkgever. Het bewijs is zichtbaar in de maatschappelijke waarde: mensen vinden er niet alleen een werkplek, maar ook ontwikkeling, perspectief en sociale verbinding.

De kringloop biedt baan- en ontwikkelkansen voor diverse doelgroepen. Zo had bijna de helft van de 18.659 medewerkers die actief zijn binnen de branche een ondersteuningsvraag. Mensen vanuit een uitkering, de participatiewet of met een arbeidsbeperking krijgen de kans bij de kringloop om zich te ontwikkelen richting een duurzame werkplek. Vooral de doelgroep mensen zonder werk, die bijvoorbeeld vanuit een uitkering bij de kringloop werkt, is hard gegroeid: van 15% in 2023 naar 23% in 2024.

Meer spullen gered, meer impact gemaakt

Naast de sociale impact is ook de bijdrage aan de circulaire economie gegroeid. In 2024 werd per vestiging gemiddeld 747.805 kilo aan spullen ingezameld. Van alle goederen die binnenkwamen bij kringlooporganisaties werd 63% hergebruikt, een stijging van 7 procentpunten ten opzichte van 2023. Dit laat zien dat steeds meer producten een tweede, derde of zelfs vierde leven krijgen, en daarmee onnodige verspilling wordt voorkomen.

Rachel Heijne, directeur van BKN, ziet dat de sector een bijzondere positie inneemt binnen de maatschappij: “Kringlooporganisaties combineren duurzaam met sociaal. Juist in een tijd waarin men meer afval dan ooit produceert en mensen langs de kant blijven staan, laten wij zien hoe het anders kan – met kansen voor mens én materiaal.”

Ondanks economische tegenwind, waaronder stijgende kosten en druk op de reststromenmarkt, wisten kringlooporganisaties in 2024 meer mensen passend werk te bieden, en ook meer klanten aan zich te binden. Opvallend is dat, ondanks een daling in bestedingen aan spullen, de horecafunctie binnen veel kringloopwinkels in opkomst is: een teken dat de kringloop ook steeds meer een sociale ontmoetingsplek wordt.

Overhandiging impactcheque aan staatssecretaris Nobel

Eerder deze week overhandigde BKN-directeur Rachel Heijne de symbolische impactcheque aan Jurgen Nobel, staatssecretaris van Participatie en Integratie. Op de cheque staan de gezamenlijke resultaten van de kringloopbranche op het gebied van inclusie, circulariteit en economische waarde. Staatssecretaris Nobel was verheugd te zien dat inclusief werkgeverschap zo’n vlucht neemt binnen de branche:

“Ik breng zelf ook regelmatig spullen naar de kringloop en zie met eigen ogen hoe waardevol deze branche is. Het is mooi dat hier plek is voor mensen die we liever aan het werk zien dan thuis op de bank. De kringloop biedt niet alleen kansen voor persoonlijke ontwikkeling, maar is ook goed tegen eenzaamheid én biedt velen het uitzicht om door te stromen naar betaald werk. Uiteindelijk moet iedereen de kans kunnen krijgen om mee te doen met werk, ook als daar ondersteuning bij nodig is. Daarin hebben we nog veel stappen te zetten, maar het is mooi dat de sector hier al een concrete bijdrage aan levert. We willen graag verkennen hoe we via een sectoraal ontwikkelpad de impact van deze branche kunnen vergroten. Daar liggen nog meer mogelijkheden – voor mensen én voor de samenleving als geheel.”

Met deze cijfers onderstreept BKN het belang van samenwerking met overheid en beleidsmakers om de potentie van de sector nog beter te benutten. Want, zoals Heijne afsluit: “Als we echt gaan investeren in deze sector, hoeft niemand meer aan de kant te staan en redden we nog veel meer waardevolle grondstoffen van de afvalberg.”