In 2023 zamelden bij BKN aangesloten kringlooporganisaties gemiddeld per vestiging 784.907 kilo aan spullen in: dat is meer dan ooit sinds 2017. Dit blijkt uit de Monitor Kringloop Nederland 2023, die de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) vandaag publiceert op het jubileumcongres.

“We zien dat een steeds grotere groep mensen de kringloop weet te vinden, zowel voor het brengen van spullen als voor het kopen,” stelt BKN-directeur Rachel Heijne. “Die maatschappelijke trend zien we terug in deze cijfers.”

Meer hergebruik, minder restafval

Relatief werden er in 2023 meer meubels en elektrische apparaten ingenomen dan in het jaar daarvoor. Textiel, kleingoed, boeken en platen en speelgoed liepen in aandeel juist terug. Van alle spullen kon in 2023 meer worden hergebruikt dan in 2022: dat percentage steeg van 48% naar 56%. Mede daardoor belandde er 3% minder goederen bij het restafval. Een weer wat grotere bijdrage aan de circulaire economie, waarin grondstoffen en spullen steeds weer opnieuw worden gebruikt en afval niet meer bestaat.

Naast hun winkelverkoop werken kringlooporganisaties ook aan andere vormen van direct hergebruik. In 2023 verkochten minstens 37 van de 66 kringlooporganisaties spullen online. Daarnaast houden steeds meer kringloopwinkels zich in werkplaatsen of ateliers bezig met het opknappen, upcyclen en repareren van spullen. Het aantal winkels met een werkplaats voor elektronica, fietsen, meubels of hout en/of textiel steeg van 22 in 2022 naar 71 in 2023.

Meer sociale werkgelegenheid

Verder werkte er eind 2023 3,7% meer mensen bij de kringlooporganisaties: iets meer dan 18.000. Van die mensen viel ruim twee derde in één van de categorieën ‘mensen zonder werk’, ‘mensen met een arbeidsuitdaging’, ‘mensen in opleiding’ of ‘mensen op zoek naar veiligheid’. Ook talrijke mensen vanuit bureau Halt en reclassering, gepensioneerden en andere vrijwilligers en stagiairs vonden bij de kringlooporganisaties een fijne werkplek. Daarmee komt de bijdrage van de kringloopsector aan sociale werkgelegenheid goed naar voren.

Pleidooi voor minder btw en meer vergoedingen

Mooie cijfers dus – maar ze zouden nóg beter kunnen. “Kringlooporganisaties zouden hun rol nog beter kunnen vervullen als de financiële situatie minder penibel zou zijn,” zegt Rachel Heijne. “Daarom pleiten we voor een btw-verlaging voor kringlooporganisaties met een ANBI- of SBBI-status of het Keurmerk Kringloop Nederland, naar het voorbeeld van andere Europese landen.”

Ook zou het helpen om werkgevers op een simpele manier vergoedingen te geven als zij mensen een baan bieden die extra begeleiding nodig hebben. En als producenten via de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) kringlooporganisaties betalen die textiel inzamelen en sorteren. Tot slot kunnen meer gemeenten dan nu afspraken maken met kringlooporganisaties voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval.