Koninklijke Ahrend publiceerde de jaarcijfers over 2024: het bedrijf zet verder in op circulaire bedrijfsvoering en internationale expansie.

Hoogtepunten duurzaamheid:

Sterke groei in circulaire diensten , met stijgende omzet uit refurbishment en Revived producten en 12,5% meer geleasede meubels.

, met stijgende omzet uit refurbishment en Revived producten en 12,5% meer geleasede meubels. In de Circulaire Hub in Veghel werden 66.740 meubels gerefurbisht.

56% reductie in Scope 1 & 2 CO₂-uitstoot t.o.v. 2018 , hieronder valt bijvoorbeeld uitstoot van eigen productielocaties en het eigen wagenpark.

, hieronder valt bijvoorbeeld uitstoot van eigen productielocaties en het eigen wagenpark. Lancering van de circulaire Ahrend Remode bureaustoel en Gispen WIZZ onderwijsstoel, beide gemaakt met meer dan 70% gerecycled kunststof.

Duurzaamheid centraal

Naast financiële veerkracht zette Koninklijke Ahrend belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid. De CO₂-uitstoot van bijvoorbeeld eigen productielocaties en het wagenpark van medewerkers en monteurs (Scope 1 en 2) werd met 56% teruggebracht ten opzichte van 2018. De uitstoot die wordt veroorzaakt door het inkopen van bijvoorbeeld de materialen voor nieuwe meubels (Scope 3) is in 2024 volledig inzichtelijk gemaakt. In de komende jaren kan daardoor gewerkt worden aan het verder terugbrengen van deze uitstoot.

Gedreven door toenemende vraag naar gerefurbisht meubilair en circulair advies in binnen- en buitenland, groeiden circulaire diensten sterk. In de Circulaire Hub in Veghel werden 66.740 meubels gerefurbisht. Ook lanceerde het bedrijf de Ahrend Remode bureaustoel en de Gispen WIZZ onderwijsstoel van ieder meer dan 70% gerecycled kunststof.

Rolf Verspuij, CEO Koninklijke Ahrend: “We zien de vraag naar circulair meubilair en circulaire dienstverlening verder toenemen. We hebben daarop goed voorgesorteerd door te investeren in de uitbreiding van onze Circulaire Hub in Veghel. Om nog beter en sneller te refurbishen, zetten we in op het industrialiseren van het refurbishmentproces. Door te investeren in circulaire kantooromgevingen kunnen we samen met onze klanten een significante bijdrage leveren aan het behalen van klimaatdoelstellingen.”

Vooruitblik op 2025

Internationale groei door focus en innovatie

In 2025 richt Koninklijke Ahrend zich op verdere implementatie van de strategische koers. Daarbij zal de focus o.a. liggen op de verdere uitbreiding van haar commerciële netwerk. Zo is er geïnvesteerd in nieuwe showrooms in Manchester, Singapore en Düsseldorf. Het dealernetwerk is uitgebreid in Nederland, Duitsland en recent in Zwitserland met het sluiten van een partnerschap met Witzig.

Rolf Verspuij, CEO Koninklijke Ahrend: “We zijn trots op de internationale groei die we bewerkstellingen door het uitbouwen van de internationale sales kanalen. Zo maakt het recente partnerschap met het Zwitserse Witzig het mogelijk om onze duurzame meubelcollecties op de Zwitserse markt te brengen. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Tegelijkertijd blijven serviceverlening en supply chain-integratie topprioriteiten. Belangrijke investeringen zijn gepland in de verdere digitalisering van de organisatie, waaronder de invoering van een nieuw ERP-systeem.

Versnelling op het gebied van circulariteit en klimaat

Koninklijke Ahrend zal in 2025 verder werken aan haar circulaire koppositie in de meubelbranche. Zo is er geïnvesteerd in de uitbreiding van de Circulaire Hub in Veghel en worden refurbishmentactiviteiten opgeschaald door inzet van een industrieel refurbishmentproces in de locatie in St. Oedenrode. Daarbij investeert Koninklijke Ahrend in het vergroenen van energieverbruik in de internationale productielocaties in Praag en Shanghai. Ook wordt gewerkt aan het verhogen van het aandeel gerecyclede materialen voor het ontwerp van nieuwe meubels, zoals staal, glas en kunststof.