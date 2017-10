Koningin Máxima bij tweede Koning Willem I Lezing

Hare Majesteit Koningin Máxima is vanavond (dinsdagavond 3 oktober) aanwezig bij de tweede Koning Willem I Lezing over ondernemerschap bij kwekerij Koppert Cress in Westland. Deze lezing markeert de start van de inschrijving voor de tweejaarlijkse ondernemersprijzen van de Koning Willem I Stichting. Na de lezing vindt een besloten Winnaarsdiner plaats.

Met de ondernemersprijzen wil de stichting bekendheid geven aan positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De Koning Willem I Prijs (categorie Grootbedrijf en categorie MKB) en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap worden tweejaarlijks toegekend door de Koning Willem I Stichting, met steun van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lezing en Winnaarsdiner

De tweede Koning Willem I Lezing wordt gehouden door prof. dr. Bas van Bavel, faculteitshoogleraar ‘Transities van Econonomie en Samenleving’ aan de Universiteit Utrecht. Na afloop van de lezing vindt een besloten Winnaarsdiner plaats waarbij het bestuur, oud-winnaars, leden van de vakjury en leden van de Regionale Selectiecommissies aanwezig zijn. In 2016 mochten Koninklijke Philips (categorie Grootbedrijf), TOBROCO Machines (categorie MKB) en Koppert Cress (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap) de prijzen in ontvangst nemen. In mei 2018 worden de prijzen wederom uitgereikt.

Over de Koning Willem I Prijs & Koning Willem I Plaquette

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze en onafhankelijke ondernemersprijs van Nederland. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en innovatief, duurzaam en deugdelijk ondernemerschap hebben getoond, komen in aanmerking. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine en/of grote organisaties. Organisaties met een duurzaam product of dienst, duurzame internationale samenwerking of die expliciet duurzaam en innovatief produceren, worden uitgenodigd zich in te schrijven.

De Koning Willem l Stichting organiseert en faciliteert het deelnameproces, het jureringsproces en de prijsuitreiking. Prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V., is voorzitter van de Koning Willem I Stichting. Koningin Máxima is erevoorzitter.