Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vandaag het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van gezondheidstechnologie bedrijf Koninklijke Philips in Amsterdam officieel geopend. Na ontvangst door CEO Roy Jakobs activeerde Koningin Máxima symbolisch de ‘hartslag’ van het gebouw, waarmee het gebouw in gebruik werd genomen. De openingsceremonie vond plaats in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, bestuurders uit de zorg en Philips-medewerkers.

“Bij Philips werken we elke dag aan innovaties die betere zorg voor meer mensen wereldwijd mogelijk maken. Vanuit onze verschillende locaties in Nederland werken duizenden collega’s aan oplossingen die de gezondheidszorg digitaliseren, verbeteren, duurzamer en toegankelijker maken. Ons nieuwe hoofdkantoor weerspiegelt hoe we werken: open, transparant en met focus op impact en patiëntveiligheid. Het is een omgeving die samenwerking bevordert en onze cultuur van innovatie versterkt. Daar mogen we met recht trots op zijn”, zegt Roy Jakobs, CEO van Koninklijke Philips.

Innovaties uit Nederland verbeteren zorg en welzijn wereldwijd

Tijdens de opening liet Philips innovaties zien die in Nederland zijn ontwikkeld en inmiddels wereldwijd helpen om zorg en welzijn slimmer, mensgerichter, duurzamer en efficiënter te maken.

“Ongeveer 40% van ons wereldwijde innovatiebudget wordt in Nederland besteed. Samen met ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ontwikkelen we nieuwe oplossingen en verbeteren we onze technologie continu. Door samen te innoveren houden we de gezondheidszorg toekomstbestendig,” zegt Roy Jakobs over de innovaties van Philips.

Over het nieuwe hoofdkantoor

Het nieuwe duurzame hoofdkantoor is ontworpen als een open en licht ruimte dat samenwerking stimuleert. Het kantoor biedt een mix van stille werkplekken, overlegzones en ontmoetingsruimtes die aansluiten op verschillende manieren van werken. Philips koos bewust voor duurzaamheid, door te renoveren in plaats van nieuwbouw. Het pand uit de jaren vijftig kreeg een tweede leven dankzij circulaire materialen, energiezuinige installaties en een groene omgeving rond het gebouw. Het gebouw is daarmee een fysieke vertaling van de Philips-cultuur – een plek waar mensen samen werken aan innovatieve oplossingen voor betere zorg en een gezondere toekomst. Lees hier meer over het nieuwe hoofdkantoor van Philips.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie. Het bedrijf richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door middel van innovatie. De patiënt- en mensgerichte innovaties van Philips maken gebruik van geavanceerde technologie en diepgaande klinische en consumenteninzichten om persoonlijke gezondheidsoplossingen te bieden voor consumenten en technologie voor zorgverleners en hun patiënten in het ziekenhuis en thuis.

Philips is actief op het gebied van diagnostische beeldvorming, echografie, beeldgestuurde behandelingen, monitoring en IT-oplossingen, evenals op het gebied van persoonlijke gezondheid. Philips realiseerde in 2024 een omzet van 18 miljard euro, heeft wereldwijd ongeveer 67.300 werknemers en is actief in meer dan 100 landen. Het hoofdkantoor van Philips staat in Nederland. Nieuws over Philips is te vinden op ons nieuwscentrum: philips.nl/nieuws.

Over Philips in Nederland

In Nederland werken ongeveer 9.000 medewerkers bij Philips vanuit Amsterdam, Best, Drachten en Eindhoven. Vanuit deze locaties ontwikkelt en produceert Philips innovaties die wereldwijd impact hebben op de gezondheidszorg en persoonlijk welzijn. In 2024 investeerde het bedrijf ongeveer €1,75 miljard in onderzoek en ontwikkeling, waarvan ongeveer 40% in Nederland. Philips stond dat jaar op de tweede plaats in de R&D Top 30 van Nederland en diende de meeste patenten in van alle Nederlandse bedrijven.

Foto bovenaan: Focus op Koningin Maxima en CEO Roy Jakobs met hartslag