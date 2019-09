Koningin Máxima discussieert mee over ondernemerschap in Nederland

Hare Majesteit Koningin Máxima was 18 september aanwezig bij de derde Koning Willem I Lezing. Als voorzitter van de KW1-stichting luisterde Máxima naar lezingen over duurzaam ondernemen, ontwikkelingen in de voedingswetenschap en de opkomst van virtuele mode. De lezing werd georganiseerd bij AFAS in Leusden, winnaar van de Koning Willem I-prijs.

Na aankomst van de Koningin in het inpandige theater neemt gastheer van de avond Jim Stolze het woord voor de 150 aanwezigen. Hij introduceert het concept van de avond: KW1 Talks. Gebaseerd op het wereldberoemde TED Talks. Impactvolle ideeën met elkaar delen in een tijdsbestek van slechts 18 minuten.

Van vastgoedbedrijf naar groen techbedrijf

De eerste KW1 Talk is van Coen van Oostrom. Op jonge leeftijd al begonnen in de vastgoedsector en daar zeer succesvol in geworden. Zijn visie op ondernemen veranderde echter compleet na een ontmoeting met Al Gore. Bouwen moest groener, daarvan was hij overtuigd, nu zijn bedrijf nog. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zijn medewerkers moesten nogal wennen aan de plotselinge ommekeer. Het zorgde voor een tweedeling in het bedrijf, de wat meer traditionele vastgoedkant en de nieuwe hippe technologiekant. Uiteindelijk werd besloten deze twee takken op te splitsen en dat bleek een prachtige zet. De groene visie op vastgoed veranderde ook de manier waarop ze omgingen met hun klanten. Vroeger bouwden ze altijd precies wat de klant wilde. Dat kon niet meer, want dan zouden de gebouwen niet voldoen aan de duurzaamheidseisen. Dus ging het van ‘u vraagt wij draaien’, naar ‘kijk dit is het gebouw dat u eigenlijk wilt’.

De volgende spreker is Henk Kivits oprichter van Food for Care Foundation over Lifetime ondernemerschap. Van huis uit chemicus en ooit begonnen met het terugwinnen van zware metalen uit afvalstromen. Na 35 jaar omzwervingen langs verschillende bedrijven kwam hij terecht bij Maison de Boer, die net bezig waren met een pilot op het gebied van betere voeding voor kankerpatiënten. Geen toegevoegde suikers, zouten en e-nummers, maar vooral erg lekker eten, geserveerd op een smakelijke manier. Deze pilot zorgde voor opmerkelijke resultaten. Patiënten aten meer (gezond) voedsel, wat bijdroeg aan hun herstel. Dit initiatief werd doorgezet en zo rijdt er nu een foodtruck door het land om mensen te laten zien dat je door andere voeding geen insuline meer hoeft te spuiten met diabetes type 2. Food for Care is tegenwoordig een stichting die zich volledig richt op onderzoek naar de invloed van voeding op de kwaliteit van onze levens.

Virtuele mode als echt business model

Derde spreker is Amber Jae Slooten, modeontwerpster en oprichter van het eerste digitale modehuis. In online games besteden kinderen steeds meer geld aan nieuwe online outfits. Er zijn digitale modellen, niet-bestaand, die op Instagram miljoenen volgers hebben. Na haar studie mode wilde ze een baan in de mode zonder kleding te verspillen. Die was er natuurlijk niet. Dus richtte ze haar eigen bedrijf op, een digitale modehuis. Hiermee inspireert ze nu grote huizen als Tommy Hilfiger die door digitale samples te gebruiken 80% minder materiaal verspilt. Onlangs hebben ze hun eerste haute couture jurk verkocht voor 9.500 euro. De jurk is nooit echt gedragen, maar op Instagram toch miljoenen keren geliket en ‘gedragen’ door een wereldberoemd model.

Na de lezingen was het tijd om door te praten over de besproken onderwerpen aan verschillende thematafels. Ook de koningin mengde zich in de discussie over onderwerpen als digitalisering, ondernemerschap en duurzaamheid.

Winnaarsdiner met muzikaal spektakel

Het hele gezelschap vertrok vervolgens in een grote stoet naar de overkant van de straat waar het nieuwe AFAS hoofdkantoor in aanbouw is. Het nog af te bouwen Experience Center werd voor de gelegenheid volledig omgebouwd tot een prachtige dinerlocatie voor de ruim 150 gasten.

Het winnaarsdiner werd traditiegetrouw georganiseerd door de winnaars van de afgelopen editie van de Koning Willem I-prijzen. In 2018 vielen AFAS Software, Bouwgroep Dijkstra Draisma en voedseldistributeur Eosta in de prijzen. Elk van deze winnaars had tijdens het diner een eigen bijdrage aan de avond.

Tijdens het diner waren er gastoptredens van niemand minder dan Duncan Laurence, winnaar van het Eurovisie Songfestival, en musicalsterren Stanley Burleson en April Darby, bekend van hitmusicals zoals Sister Act, The Bodyguard en Miss Saigon. Met hun spectaculaire performance wisten ze menig aanwezige te verrassen.