Zijne Majesteit de Koning opent op dinsdagochtend 27 januari de nieuwe fabriek van autobandenrecycler Circtec in Farmsum. De fabriek wordt gebouwd in twee fases. In de eerste fase wordt al een substantieel deel van de in Nederland ingezamelde versleten autobanden verwerkt. De complete installatie moet uiteindelijk 180.000 ton gebruikte autobanden per jaar verwerken.

De versleten autobanden worden in een reactor omgezet naar drie nieuwe producten. Zo wordt de zwarte vulstof uit de autobanden teruggewonnen waarmee deze weer gebruikt kan worden voor nieuwe autobanden. Van de vrijgekomen vloeistoffen worden nieuwe plastics gemaakt. De gewonnen biobrandstoffen worden in de toekomst ingezet om de internationale scheepvaart te verduurzamen.

Na het plenaire gedeelte en de openingshandeling krijgt Koning Willem-Alexander bij verschillende opgestelde producten, machines en fotocollages een toelichting op het productieproces. Afsluitend spreek hij met vertegenwoordigers van Circtec en partners over de impact van het bedrijf op de regio.

Het Britse Circtec werd in 2009 opgericht om versleten autobanden, via chemische recycling, een goede nieuwe bestemming te geven. Wanneer de fabriek volledig operationeel is, komt de CO2-reductie van dit project overeen met ongeveer 5% van de CO2 uitstoot van de totale chemische sector in Nederland. Hiermee draagt Circtec bij aan het creëren van een circulaire economie. Het plan is dat de fabriek eind 2028 op volle capaciteit draait.