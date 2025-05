Zijne Majesteit de Koning brengt woensdag 21 en donderdag 22 mei een bezoek aan Japan tijdens World Expo 2025 in Osaka. De Koning is aanwezig tijdens de Nederlandse nationale dag op 21 mei en houdt een toespraak. Ook bezoekt hij het Nederlands paviljoen. Minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp begeleidt de Koning tijdens zijn bezoek en brengt daarnaast een economisch werkbezoek met Nederlandse bedrijven aan Osaka en Tokyo. Minister Beljaarts van Economische Zaken leidt gelijktijdig een economische missie gericht op hightech en digitalisering. Het bezoek aan Japan staat verder in het teken van 425 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Japan. De Koning is tijdens zijn bezoek door Zijne Majesteit de Keizer van Japan uitgenodigd voor een diner.

Expo 2025 Osaka is de 36e wereldtentoonstelling en heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’. De Expo wordt gehouden van 13 april tot 13 oktober 2025 en biedt landen en organisaties een internationaal podium om zich te presenteren aan de wereld op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Expo 2025 Osaka gaat over de vraag: hoe richten we de wereld in met uitdagingen als klimaatverandering en gezondheidszorg die onze kwaliteit van leven bepalen? Deze uitdagingen overschrijden grenzen en vereisen internationale samenwerking.

Nederland neemt als Koninkrijk deel aan de Expo met een volledig circulair paviljoen. Het overkoepelende thema van de deelname is ‘Common Ground’: het samenbrengen van mensen om op basis van gedeelde belangen wereldwijde uitdagingen op te lossen. Bezoekers maken op interactieve wijze onder andere kennis met Nederlandse innovaties die gebruikmaken van de kracht van water. Het Nederlandse paviljoen is tevens een ontmoetingsplek voor bedrijven, kennisinstellingen en (culturele) organisaties, met name gericht op kansrijke sectoren zoals de energietransitie, agrofood, life sciences en health, digitalisering en cultuur. De deelname van Nederland aan de Expo in Japan markeert ook de eeuwenlange banden tussen beide landen, sinds 1600. De band met Japan was oorspronkelijk vooral economisch, maar richt zicht nu ook op veiligheid, innovatie, defensie, economische weerbaarheid en de internationale rechtsorde. Minister-president Schoof opende het Nederlands paviljoen op 22 april.

Programma

Woensdag 21 mei

Ceremonie Nationale Dag en special event

In de ochtend woont de Koning de ceremonie bij van de Nederlandse nationale dag en houdt een toespraak. Het Nederlandse Introdans en het Japanse LAND FES en Sadamatsu-Hamada Ballet Company geven een gezamenlijke moderne dansvoorstelling ‘UNUM’, over inclusiviteit. Daarna opent de Koning de tentoonstelling ‘Bridging Past en Future’ in Gallery EAST. Deze tentoonstelling laat zien hoe gezamenlijke ontwerpen van Japanse en Nederlandse makers traditie en innovatie combineren.

Nederlands en Japans paviljoen

In de middag bezoeken de Koning en de ministers eerst het paviljoen van gastland Japan, dat in het teken staat van het centrale thema van de Expo ‘Designing Future Society of Our Lives. Het paviljoen toont Japanse innovaties op het gebied van duurzaamheid, zoals biogas uit voedselafval van de Expo. Daarna bezoeken zij het Nederlands paviljoen, waar zij een toelichting krijgen op het thema ‘Common Ground’ en spreken met de architect en de makers van de interactieve beleving. De Koning ervaart het paviljoen aan de hand van een zogenoemde ‘orb’; een lichtgevende bal die bezoekers tijdens hun rondleiding door het paviljoen bij zich dragen. Met de ‘orb’ krijgen ze via interactieve panelen demonstraties van diverse Nederlandse innovaties.

Later in de middag krijgt de Koning ook een rondleiding in een ander voor Nederland interessant paviljoen; het Pasona paviljoen. Pasona Group presenteert een ‘welzijnsmaatschappij’, gericht op de laatste technologische ontwikkelingen voor gezondheid van lichaam, geest en samenleving.

CEO rondetafelgesprek en receptie

Ook sluit de Koning woensdag 21 mei aan bij enkele onderdelen van het economisch werkbezoek. Zo woont hij de start van een rondetafelgesprek bij met Nederlandse en Japanse bedrijven, dat wordt voorgezeten door werkgeversorganisaties uit beide landen: het Nederlandse VNO-NCW en het Japanse Kankeiren. Dit gesprek is gericht op het bevorderen van de economische samenwerking tussen Nederland en de Japanse Kansai-regio (West-Japan). Deze regio biedt kansen voor Nederland op het gebied van life sciences en health en chemie; sectoren die een belangrijke rol spelen in het oplossen van wereldwijde uitdagingen.

Donderdag 22 mei

Osaka Castle

Het programma van de Koning op donderdag 22 mei staat in het teken van de historische, hedendaagse én toekomstige samenwerking met Japan. De dag start met een bezoek aan Osaka Castle samen met minister Klever, de plek waar in 1600 de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Japan begonnen en waar Nederland samen met Japanse partners een speciale tentoonstelling heeft georganiseerd om stil te staan bij deze 425 jaar aan ‘common ground’. Naast historische objecten zijn ook nieuwe verhalende objecten te zien, ontwikkeld door het International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken).

Tekijuku en Nakanoshima Qross

Daarna gaan Koning Willem-Alexander en minister Klever naar Tekijuku en Nakanoshima Qross. Dit bezoek staat in het teken van de historische medische samenwerking tussen Nederland en Japan, die begon in Tekijuku, én de toekomstige samenwerking op het gebied van geavanceerde (regeneratieve) geneeskunde, waarvoor in 2024 Nakanoshima Qross werd opgericht.

Tekijuku was een particuliere school voor Nederlandse Studies “Rangaku” en werd in 1838 geopend met de hulp van de Nederlandse arts Bauduin. Het curriculum in vreemde talen (Nederlands) was voornamelijk gericht op geneeskunde en wordt beschouwd als het begin van de westerse geneeskunde in Japan. Tekijuku was de voorloper van de Universiteit van Osaka. De Koning spreekt met professoren en studenten, bezoekt een onderzoekslaboratorium en krijgt een korte presentatie over Westerse medicijngeschiedenis en de rol van de Nederlandse taal in de Japanse wetenschap en technologie.

Economische missie hightech en digitalisering

In de middag sluiten de Koning en minister Klever aan bij de economische missie hightech en digitalisering geleid door minister Beljaarts van Economische Zaken. De Koning woont een rondetafelgesprek bij tussen Nederlandse en Japanse CEO’s en ondernemers uit deze sector en bezoekt een innovatieparade. Daarnaast is hij aanwezig bij de ondertekening van enkele memoranda van overeenstemming (MoU’s) tussen Japanse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die samenwerkingen aangaan op gebieden als halfgeleider technologie, quantum computing en 5G/6G telecommunicatie.