KNVB gaat voor een CO2-reductie van minstens 20% in het voetbalverkeer

De KNVB en partners ENGIE en Volkswagen willen een CO2-reductie van minstens 20% in het voetbalverkeer in 2023 bereiken. Deze ambitie is uitgesproken in het kader van de nieuwe campagne van het mobiliteitsprogramma GO. In Nederland gaan normaal gesproken ruim 1,2 miljoen voetballers wekelijks op pad voor in totaal 33.000 wedstrijden op het veld of in de zaal. Dat levert een CO2-uitstoot van 48.635 ton op. Door aanpassingen in het speelschema en een publiekscampagne hopen de partijen de CO2-uitstoot door het amateurvoetbal terug te dringen.

In het amateurvoetbal reist 44% van de spelers met de auto, 37% met de fiets en 18% te voet. Jaarlijks gaat het om 248.977.300 met de auto gereden kilometers. Het overige deel van de CO2-uitstoot in het amateurvoetbal komt van het OV, dat goed is voor 1% en gelijk staat aan 5.658.575 kilometer.

Onlangs, in seizoen 2020/’21, is door de KNVB het 4-fasenvoetbal ingevoerd voor pupillen om de gelijkwaardigheid en voetbalplezier te vergroten door een snellere herindeling. Een andere belangrijke reden voor de invoering van deze competitievorm is de besparing van 17% reisafstand. Voor het gehele pupillenvoetbal gaat dat om ruim 25,8 miljoen vermeden reiskilometers per seizoen. Dit staat gelijk aan een besparing van 2.217 ton CO2 en is vergelijkbaar met meer dan 3.000 retourvluchten van Amsterdam naar Barcelona. In seizoen 2021/’22 start de KNVB ook pilots met meerfasenvoetbal bij de junioren, waardoor er nog minder kilometers worden gereden.

“De aanpassingen in het speelschema van de pupillen zorgen voor een enorme vermindering van de CO2-uitstoot. Dat geeft ons de energie om nog meer stappen te zetten in onze duurzaamheidsambitie. Samen met onze partners ENGIE en Volkswagen streven we ernaar om met ons mobiliteitsprogramma GO de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Dit willen wij bereiken door de reiskilometers te verduurzamen en onze leden te enthousiasmeren om te gaan fietsen of om samen te rijden. Ook rijden al onze verenigingsadviseurs en medewerkers van voetbalontwikkeling elektrisch waardoor we elk seizoen 1,2 miljoen kilometers groen afleggen”, aldus Marc Nipius, partnershipmanager MVO-projecten.

Vandaag zijn de KNVB, ENGIE en Volkswagen gestart met de publiekscampagne om leden te enthousiasmeren om vaker samen te rijden of de fiets te pakken.