KLM veroorzaakt bewust meer CO2-uitstoot door passagiers uit andere landen via Schiphol naar hun bestemming te laten vliegen, dat concludeert Milieudefensie. Mede door de focus van KLM op deze omvliegers gaat de luchtvaartmaatschappij tot 6% meer CO2 uitstoten in 2030, in plaats van 48% minder, zoals het klimaatakkoord van Parijs voorschrijft, dat blijkt uit onderzoek van Breda University of Applied Sciences (BUas). Milieudefensie is daarom vandaag met meer dan 100 activistische aandeelhouders in Parijs bij de aandeelhoudersvergadering van Air France – KLM om klimaatvragen te stellen.

“De uitstoot van 6% méér CO2 in 2030 zorgt ervoor dat KLM nog meer gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt dan ze nu al doen. KLM’s klimaatambities zijn al boterzacht, met een CO2-reductie van 12% in 2030, en nu blijkt uit nieuw onderzoek dat de luchtvaartmaatschappij die in de verste verte niet gaat halen. In plaats van de uitstoot te laten dalen, laat KLM bewust haar uitstoot stijgen en willen ze zelfs meer gaan vliegen, dat is absurd en daarom zijn we in Parijs”, vertelt Winnie Oussoren van Milieudefensie.

Twee keer zoveel CO2-uitstoot

De onderzoekers analyseerden, in opdracht van Milieudefensie, vluchtgegevens van KLM en ontdekten dat een gemiddelde omvlieger verantwoordelijk is voor twee keer zoveel CO2-uitstoot in vergelijking met iemand die rechtstreeks vliegt. Paul Peeters, lector duurzaam transport en toerisme aan BUas: “60% van de KLM-passagiers vliegt om via Schiphol en deze groep is verantwoordelijk voor 78% van alle uitstoot van de luchtvaartmaatschappij. KLM kan de CO2-uitstoot terugdringen door het aantal verbindingen, die gebruikt worden voor omvliegers, wezenlijk te verminderen. Dat zal het, voor Nederland belangrijke, directe-verbindingennetwerk niet substantieel schaden. Op basis van detailleerde gegevens over januari 2023 berekenden we dat de luchtvaartmaatschappij tot wel 30% minder CO2 kan uitstoten door zo’n 400.000 minder omvliegers naar Amsterdam te trekken, terwijl het directe-verbindingennetwerk in stand blijft.”

Verdienmodel blokkeert klimaatdoelen

Volgens Milieudefensie blokkeert het verdienmodel van KLM de klimaatdoelen van de luchtvaartmaatschappij. Oussoren: “Met goedkope tickets lokt KLM passagiers van over de hele wereld naar Amsterdam, maar dit zorgt voor enorm veel extra uitstoot, geluidsoverlast en gezondheidsschade. Om een voorbeeld te geven: Als de KLM omvlieger een rechtstreekse vlucht van Canada naar India neemt, scheelt dat 11% in de CO2-uitstoot.”

Luchtkastelen

Het onderzoek toont aan dat slechts de helft van de 12% CO2-reductie doelstelling van KLM door concrete maatregelen in het klimaatplan wordt gedekt. Oussoren: “KLM gelooft in luchtkastelen zoals een overvloed aan ‘duurzame’ brandstof, een Europees luchtruim en hyperefficiënte vliegtuigen, maar dat is allemaal valse toekomstmuziek. Minder (om)vliegen is dé concrete oplossing om de CO2-uitstoot nu te laten dalen.”