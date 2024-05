Fokker Next Gen N.V., een baanbrekende fabrikant van commerciële vliegtuigen op vloeibare waterstof die zowel in Nederland als in Letland vliegtuigen wil gaan produceren, en Air Baltic Corporation AS (airBaltic), de nationale luchtvaartmaatschappij van Letland, zijn verheugd dit Memorandum of Understanding (MoU) aan te kondigen dat de weg vrijmaakt voor een gezamenlijke toekomst in de luchtvaart.

Dit memorandum maakt gebruik van de inzichten van airBaltic om bij te dragen aan de ontwikkeling van het Fokker Next Gen commerciële vliegtuig met verbranding op vloeibare waterstof. Vanuit het perspectief van airBaltic is dit een kans om onderzoek te doen naar waterstofvliegtuigen die geschikt zijn voor de routes van de luchtvaartmaatschappij.

“airBaltic is blij dat er in de Baltische regio aan dergelijke innovatieve ontwikkelingen wordt gewerkt. We zijn een trotse exploitant van een van de jongste vliegtuigvloten in Europa en zijn toegewijd aan de initiatieven om de hele industrie koolstofvrij te maken. We begrijpen echter ook dat de luchtvaartindustrie een gezamenlijke inspanning nodig heeft voor nieuwe technologische ontwikkelingen om haar langetermijnverplichtingen na te komen.” – Martin Gauss, President en CEO van airBaltic. “We zijn blij om dit MoU te ondertekenen en samen te werken met Fokker Next Gen door onze inzichten en expertise te delen in hun werk om een waterstofaangedreven vliegtuig te ontwikkelen. We zien dit als een belangrijke stap voor de toekomst van de luchtvaart,” voegde Gauss toe.

Fokker Next Gen, met haar expertise in het ontwerpen, certificeren en assembleren van vliegtuigen, ontwikkelt een vliegtuig op vloeibare waterstof dat een revolutie in de industrie teweeg moet brengen. Het vliegtuig wordt ontworpen met een dubbel brandstoftanksysteem, zodat het ook op duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) of kerosine kan vliegen als er geen vloeibare waterstof beschikbaar is.

airBaltic streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050, in lijn met de verbintenissen van de luchtvaartindustrie en de EU. Om dat op lange termijn te bereiken, zet airBaltic zich in om operationele uitmuntendheid te blijven bevorderen, innovatieve oplossingen te onderzoeken – bijvoorbeeld door middel van samenwerkingsverbanden zoals deze – en industriebrede praktijken te implementeren.

“De betrokkenheid van airBaltic bij waterstofvliegtuigen is cruciaal. Onze gezamenlijke inspanning stimuleert niet alleen innovatieve vliegtuigontwerpen, gebaseerd op directe feedback van gebruikers, maar is ook goed voor de Nederlandse en Letse economie. Deze samenwerking onderstreept onze gezamenlijke inzet om baanbrekend werk te verrichten voor de toekomst van de luchtvaart.” – Juriaan Kellermann, CEO van Fokker Next Gen.

Deze samenwerking is bedoeld om de sterke punten van beide bedrijven te benutten en het enorme potentieel van commerciële vliegtuigen op vloeibare waterstof voor de luchtvaartsector te verkennen.