ZeroAvia en KLM maken vandaag bekend dat ze werken aan een demonstratievlucht met ZeroAvia’s ZA2000 emissievrije waterstofmotoren voor grote regionale turbopropvliegtuigen.

De waterstofmotoren gebruiken waterstof in brandstofcellen om elektriciteit op te wekken, waarmee het de elektrische motoren aandrijft die de propellers van het vliegtuig laten draaien. De enige uitstoot is waterdamp met een lage temperatuur. Onderzoek laat zien dat dit de impact op het klimaat tot 90% kan verminderen, vergeleken met de huidige vluchten op kerosine.

Als eerste grote mijlpaal streven de bedrijven ernaar om in 2026 de eerste demonstratievlucht tussen twee luchthavens uit te voeren. Naast het identificeren van de luchthavens voor deze testvlucht zijn de teams hard aan het werk om de benodigde vliegvergunningen aan te vragen. Ook moet er gezorgd worden voor de levering van vloeibare waterstofbrandstof en de installatie van de vereiste tankinfrastructuur om de vliegtuigen van brandstof te voorzien.

Met deze samenwerking laten KLM en ZeroAvia zien dat het mogelijk is schonere vluchten toe te voegen aan het netwerk van KLM. Daarnaast versnelt het demonstratieproject de ontwikkeling van concepten voor vluchten op waterstofbrandstof in de EU.

KLM streeft naar een duurzamere operatie. Het ondersteunen van geavanceerde technologieën zoals vluchten op waterstof en elektriciteit is een van de drie pilaren voor de decarbonisatie van de luchtvaartsector. De onderhoudsafdelingen van KLM en Air France werken al samen met ZeroAvia om de vereiste kennis te ontwikkelen voor succesvol MRO (onderhoud, reparatie en operations) voor vliegtuigen met waterstofbrandstofcellen.

“De grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld nemen waterstof-elektriciteit steeds serieuzer als een mogelijke oplossing. We kijken ernaar uit om samen met KLM, een luchtvaartmaatschappij met een rijke geschiedenis, te werken aan een schonere toekomst voor de sector.” – Sergey Kiselev, Chief Business Officer, ZeroAvia

“KLM wil koploper zijn in de beweging naar een duurzamere luchtvaart. Daarom steunen en stimuleren we actief innovatie om verandering in de industrie teweeg te brengen. KLM ondersteunt tegelijkertijd meerdere technologieën en innovaties voor een toekomst met emissievrije vluchten. Samen met onze partners in de branche doen we onderzoek naar vluchten op elektriciteit, waterstof en hybride brandstoffen en verdiepen ons in mogelijkheden deze ontwikkelingen te versnellen.” – Maarten Koopmans, Managing Director KLM Cityhopper

ZeroAvia heeft al uitgebreide testen uitgevoerd met een prototype van hun eerste ZA600-motor aan boord van een Dornier 228 vliegtuig op eigen terrein in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft ook gevorderde grondtesten uitgevoerd in de VS en het VK met de belangrijkste bouwsteentechnologieën voor het ZA2000-systeem, waaronder cryogene tanks of LH2 en de hoge temperatuur PEM brandstofcel en elektrische aandrijvingssystemen die door ZeroAvia zelf zijn ontwikkeld. De ZA2000-motor kan gebruikt worden in regionale turbopropvliegtuigen met een capaciteit tot 80 passagiers, zoals de ATR72 of de Dash 8 400.