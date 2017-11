KLM en Costa Rica starten unieke samenwerking om luchtvaart te verduurzamen

De overheid van Costa Rica en KLM slaan de handen ineen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Samen onderzoeken zij de komende maanden de mogelijkheden om vanaf San Jose te vliegen met duurzame biobrandstof. Duurzame vliegtuigbrandstof is op dit moment de meest effectieve manier om CO2-uitstoot terug te dringen en daarmee de luchtvaart te verduurzamen. KLM en de Costa Ricaanse overheid ondertekenden 31 oktober een intentieverklaring om de samenwerking te bekrachtigen. Het is wereldwijd de eerste keer dat een luchtvaartmaatschappij een dergelijke samenwerking aangaat met een land.

“Deze samenwerking is een volgende stap in het verduurzamen van de luchtvaart. Hoe groter de productie en daarmee het aanbod van biobrandstof, hoe lager de prijs en hoe meer maatschappijen er gebruik van willen maken. KLM en Costa Rica nemen hierin nu het voortouw. Het zou mooi zijn als ook andere luchtvaartmaatschappijen, overheden en de volledige biobrandstof supplychain hierin stappen zetten”

René de Groot, Chief Operating Officer of KLM

“Voor Costa Rica, een land dat CO2-neutraliteit wil bereiken, is de keuze van KLM om voor het eerst op deze bestemming te vliegen heel belangrijk. De maatschappij zet zich in voor een betere leefomgeving en is wereldwijd een voorbeeld in het gebruik van biobrandstof. Ik bedank KLM dat ze hierin voorop loopt en aan andere bedrijven in de wereld laat zien dat je de wereld duurzamer kan maken.”

Costa Ricaanse minister van Milieu en Energie, Edgar Gutierrez Espeleta

KLM deelt de komende maanden kennis en kunde met de Costa Ricaanse overheid, in nauwe samenwerking met partner SkyNRG. KLM voerde in 2009 als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld een vlucht uit met duurzame biobrandstof. Toen nog met waarnemers, maar al snel volgde in 2010 de eerste commerciële vlucht. Sindsdien voerde KLM ruim 1000 vluchten uit met biokerosine, vanuit onder meer Parijs, Rio de Janeiro, New York en Oslo.

80 % minder CO2 uitstoot

Vanwege de vraag naar duurzame biobrandstof richtte KLM SkyNRG op en startte het Corporate Biofuel Programma. Door deze samenwerking vliegt KLM sinds 2012 op alle vluchten vanaf Los Angeles gedeeltelijk met duurzame biobrandstof. Daarmee is KLM de enige Europese luchtvaartmaatschappij die intercontinentaal met biobrandstof vliegt.Door het gebruik van duurzame biobrandstof kan de CO2-uitstoot tot 80% worden verminderd ten opzichte van fossiele brandstof. De markt voor duurzame brandstof staat echter nog in de kinderschoenen, waardoor de prijs drie keer hoger ligt dan die van fossiele brandstof. KLM vliegt vooralsnog alleen met duurzame biobrandstof, gemaakt van gebruikt frituurvet.