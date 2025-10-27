45.000+ mensen kwamen op zondag 26 oktober samen op het Malieveld in Den Haag voor de Klimaatmars.

“We zijn blij dat er zoveel mensen naar Den Haag zijn gekomen. Zij laten de politiek weten dat de klimaatcrisis bovenaan de politieke agenda hoort te staan. Want de klimaatcrisis raakt ons allemaal en treft nu al miljoenen mensen. Een ontzettend belangrijk signaal, zo vlak voor de verkiezingen.” – Jacqueline Persson – Klimaatcrisis Coalitie

Op het podium klonk een intersectioneel geluid

Winnie Oussoren (Milieudefensie Jong), Safi Graauw (filmmaker en aardwetenschapper), Eva Bollen – (oprichter van Red Amsterdam Noord), Kjelld Masoud Kroon (activist en eiser in de klimaatzaak tegen Nederland namens de bewoners van Bonaire) en Michiel Servaes (Oxfam Novib) legden vanuit verschillende invalshoeken allemaal de link tussen klimaat en groeiende ongelijkheid.

Het geheel werd gepresenteerd door Renske Wienen en Benjamin Caton.

Eisen aan de politiek

De Klimaatcrisis Coalitie roept het volgende kabinet op om eindelijk politieke moed te tonen door te kiezen voor mens en natuur, en de belangen van grote vervuilers niet langer boven de samenleving te stellen. Onze eisen.

Bescherm het klimaat én de natuur

Eerlijke Klimaatplannen – Hier en wereldwijd

Stop fossiel en laat de grote vervuilers betalen

Organisatie: Klimaatcrisis Coalitie (o.a. Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, Jonge Klimaatbeweging, DeGoedeZaak e.a.)

Foto credits: Fadel Dawod.