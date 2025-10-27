In aanloop naar de nieuwe Europese verpakkingswetgeving (PPWR) slaan waste-to-product bedrijf Renewi en verpakkingsproducent Teamplast de handen ineen om een belangrijk obstakel naar een meer circulaire verpakkingsketen te overwinnen: het beschikbaar maken van witkleurige verpakkingen uit 100% gerecycled kunststof.

Van virgin naar volledig gerecycled: een complexe transitie

Veel bedrijven willen verduurzamen, maar de overstap van virgin naar gerecycled materiaal blijkt in de praktijk lastig. “Onze klanten zijn overtuigd van 100% Post-Consumer Recycled Material (PCR). PCR is materiaal dat afkomstig is uit de gebruikte consumenten- of bedrijfsmarkt, bijvoorbeeld een weggegooide verpakking. Maar door een tekort aan wit gerecycled materiaal dreigde een terugval naar virgin. Dat was onacceptabel”, zegt Robin Koning, partner van Teamplast.

Renewi reageerde en investeerde in een kleursorteringsinstallatie in Eindhoven, Acht. Deze scheidt witte en neutrale kunststofflakes van andere kleuren, waardoor hoogwaardige PCR beschikbaar komt voor toepassingen waar kleur en kwaliteit cruciaal zijn.

Witte verpakkingen uit gerecycled kunststof

Het produceren van witte verpakkingen uit gerecycled materiaal is technisch en esthetisch bijzonder uitdagend. Gerecycled materiaal bestaat meestal uit gemengde kleuren, wat resulteert in een grijs of bruin basismateriaal. Daardoor was het moeilijk om witte verpakkingen te maken zonder nieuwe virgin grondstoffen toe te voegen.

Dankzij Renewi’s geavanceerde kleurscheiding ontstaat een zuivere, witkleurige kunststofstroom die geschikt is voor merken in sectoren waar kleur en uitstraling essentieel zijn, zoals cosmetica en verzorgingsmiddelen.

Waar de markt voorheen vaak moest kiezen tussen circulariteit en esthetiek, maken Renewi en Teamplast het mogelijk om beide te combineren. Zo kunnen merken volledig gerecyclede verpakkingen gebruiken zonder concessies te doen aan uitstraling of prestatie.

Vooruitlopen op Europese regelgeving

De samenwerking komt op een strategisch moment. De aankomende Europese PPWR-verordening stelt strengere eisen aan het gebruik van gerecycled materiaal. Renewi en Teamplast lopen hierop vooruit en bieden merken een toekomstbestendige oplossing.

“Virgin materiaal is eindig”, aldus Koning. “Door PCR in te zetten, geven we afval een nieuw leven en verminderen we onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. De transitie vraagt lef, samenwerking en een beetje druk vanuit wetgeving en klanten.”

Jan-Pedro Vis, directeur materialen bij Renewi, vult aan: “Het is ons werk om gebruikte kunststoffen weer geschikt te maken voor hoogwaardige toepassingen. Door de kleurenscheiding kunnen we nu ook witte PCR leveren; een belangrijke versneller voor de aantrekkelijkheid en inzet van gerecycled materiaal. Dit bewijst dat een meer circulaire economie mogelijk is wanneer je durft te investeren in technologie en samenwerkt binnen de keten.”

Foto: @Renewi