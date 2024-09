Kitepower, een baanbrekend Nederlands bedrijf in airborne wind energy, en Beyond the Sea, een Franse start-up gespecialiseerd in maritieme voortstuwingssystemen, kondigen met trots de vernieuwing en uitbreiding van hun baanbrekende samenwerking aan. Na het succes van hun eerste samenwerking in 2023, lanceren de twee bedrijven een nieuw, ambitieus project gericht op het revolutioneren van het ontwerp, de simulatie, karakterisering en besturing van kites.

Een versterkte alliantie voor innovatie

Deze vernieuwde samenwerking, die loopt tot juni 2027, zal actief zijn in zowel Nederland als Frankrijk, met een sterke focus op het bevorderen van modellering, simulatie en de ontwikkeling van een gezamenlijk simulatielandschap. Door hun expertise en innovatieve benaderingen te bundelen, streven Kitepower en Beyond the Sea ernaar om baanbrekende kite-ontwerpen te leveren die de efficiëntie en duurzaamheid van energieopwekking en maritieme voortstuwingssystemen aanzienlijk verbeteren.

Belangrijke samenwerkingsgebieden

De samenwerking richt zich op drie strategische gebieden: geavanceerd kite-ontwerp en -ontwikkeling, academisch onderzoek, en systeemmodellering & mechatronica. Deze gezamenlijke inspanning zal naar verwachting de technologische capaciteiten van beide bedrijven aanzienlijk vergroten, waardoor zij zich kunnen positioneren als leiders in hun vakgebied. De samenwerking zal de uitwisseling van gedetailleerde plannen en constructiemethodologieën voor kites en hun lijnen bevorderen. Gezamenlijk ontwikkelde simulatie-algoritmes zullen het ontwerp van kites verfijnen, terwijl innovatieve methoden, sensoren en algoritmes de prestaties van de kites valideren en verbeteren. Doorlopende uitwisseling van experimentele data zal dit iteratieve proces stimuleren.

Leiderschapsperspectieven

Johannes Peschel, CEO van Kitepower, benadrukte het belang van deze samenwerking: “De vernieuwing en uitbreiding van onze samenwerking met Beyond the Sea is een belangrijke mijlpaal in onze missie om airborne wind energy te transformeren. Onze eerste samenwerking was zeer succesvol en we kijken ernaar uit om onze samenwerking te verdiepen door onze software- en simulatieplatforms op elkaar af te stemmen, onderzoeksactiviteiten te coördineren en het werk van onze promovendi te synchroniseren met het onderzoeksteam van Beyond the Sea.”

Yves Parlier, CEO van Beyond the Sea, benadrukte de synergie tussen de twee bedrijven: “Deze samenwerking laat de krachtige samenwerking tussen onze teams zien. Door onze krachten te bundelen, zetten we nieuwe standaarden voor innovatie en duurzaamheid in kite-technologie. Samen staan we op het punt baanbrekende vooruitgangen te realiseren die de toekomst van kite-toepassingen opnieuw zullen definiëren.”