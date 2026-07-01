De bouwsector staat voor de uitdaging om de materiaalgebonden CO₂-uitstoot van gebouwen verder te verlagen. Daarom introduceert Kingspan Unidek vier nieuwe isolatieoplossingen die hierop inspelen: Unidek Reno Dekfolie LEC, Unidek Aero Light LEC, Unidek SIPS LEC en Unidek Reno Dekfolie Hybrid. Met deze introducties zet Kingspan Unidek een volgende stap in het verder verduurzamen van het productassortiment.

Lower Embodied Carbon EPS-kern

De nieuwe LEC-producten maken deel uit van het nieuwe Lower Embodied Carbon (LEC) assortiment. Door het gebruik van EPS-grondstoffen die deels bestaan uit gerecycled end-of-life EPS-afval, hebben deze elementen een aantoonbaar lagere materiaalgebonden CO₂-uitstoot, zonder concessies te doen aan technische eigenschappen, maatvoering en verwerkbaarheid. Zo heeft Unidek Reno Dekfolie LEC 31,0% minder materiaalgebonden CO₂-uitstoot over de LCA-modules A1-A5 (productie- en bouwfase), Unidek Aero Light LEC 36,2% minder en Unidek SIPS LEC zelfs 60,8% minder ten opzichte van de standaard varianten.

Hybride kern

Daarnaast introduceert Kingspan Unidek met Unidek Reno Dekfolie Hybrid het eerste hybride dakelement. Dit renovatieproduct combineert EPS met biobased houtvezelisolatie. Het aandeel biobased materialen bedraagt minimaal 50%. Daarmee speelt het bedrijf ook in op de groeiende vraag naar bouwoplossingen met een hoger aandeel hernieuwbare grondstoffen. Het element is dankzij de zachte houtvezelisolatie aan de onderzijde zeer geschikt voor oneffen of niet-vlakke daken.

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