KFC en Leger des Heils slaan handen ineen met Food Donation Program

KFC lanceert – in de Verspillingsvrije Week – het KFC Food Donation Program: een blijvend initiatief waarmee overgebleven kip uit KFC-restaurants aan het Leger des Heils wordt gedoneerd. Op deze manier wordt voedselverspilling teruggedrongen en komt de kip terecht op een plek waar mensen dat goed kunnen gebruiken. Met het Food Donation Program zet de fastfoodketen een nieuwe stap in zijn duurzaamheidsbeleid.

In de restaurants van KFC wordt elke dag verse kip bereid. KFC vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met kip die overblijft. Daarom heeft de fastfoodketen – in samenwerking met het Leger des Heils – het KFC Food Donation Program opgericht. Kip die over is, gaat rechtstreeks naar het Leger des Heils, waar het wordt verwerkt in diverse maaltijden voor mensen die dat nodig hebben. Logistiek partner HAVI brengt de kip naar de verschillende locaties en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de kip gewaarborgd blijft. Het Food Donation Program gaat van start in de Verspillingsvrije Week van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling – waarvan KFC partner is.

Kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils: “Het is geweldig dat wij via een veilig en verantwoord programma onze maaltijden kunnen verrijken met de kipproducten van KFC. Een mooie invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen: goed in de strijd tegen voedselverspilling en onze deelnemers eten er heerlijk van.”

Duurzaamheid

De lancering van het Food Donation Program vormt een nieuwe stap in het duurzaamheidsbeleid van KFC. Wereldwijd werkt de fastfoodketen er hard aan om een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu. Eerder verbond KFC zich als eerste fastfoodketen aan de Better Chicken Commitment, een verdrag tussen bedrijven in de voedselproductie om het welzijn van kippen te verbeteren. Daarnaast wil KFC dat in 2025 alle plastic verpakkingsmaterialen kunnen worden teruggewonnen of kunnen worden hergebruikt in de restaurants.

foto: vlnr. keuken KFC; keuken Leger des Heils, fotografie Raymond Rutting.