Met de innovatie het pre-fab Lisdodde wandpaneel, wonnen Burgerboerderij Oosterwold, Flevo Timmerfabriek, VanHier Design, Grown.bio en Natuurloonbedrijf Piek vandaag de juryprijs voor dé Flevolandse Circulaire Innovatie van 2023. De publieksprijs van de eerste editie van de Flevolandse Circulaire Innovatie Top 20 ging naar het Flevoziekenhuis. Het Lisdodde wandpaneel wint een bedrag van €3000 en het Flevoziekenhuis en cheque van € 1000.

Jury beoordeling



De jury beoordeelde de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. Gebke van Gaal, gedeputeerde provincie Flevoland –lichtte de keuze van de jury toe: ‘De winnaars zijn enthousiaste wereldverbeteraars, met een circulair idee dat aanstekelijk werkt en bijdraagt aan o.a. de actuele woningbouwopgave waar we voor staan’

Lisdodde Wandpaneel



Het wandpaneel maakt het makkelijk om biobased te bouwen. Door een pre-fab wandelement aan te bieden, hoeft er niet meer te worden nagedacht over de losse onderdelen en wordt biobased bouwen ineens simpel. Het product is geheel biobased, wat betekent dat het co2 opslaat en geheel circulair gebruikt kan worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een reststroom (die co2 opslaat) die anders niet wordt ingezet en vergaat (waardoor de co2 weer vrij komt). De initiatiefnemers van Lisdodde wandpaneel geven aan dat het winnen van deze prijs een enorme boost geeft om het eerste Lisdodde huis te gaan bouwen.

Flevoziekenhuis



Restafval van ziekenhuizen is lange tijd door de industrie als ‘besmet’ gezien waardoor de totale reststroom een “R6-recover” status kreeg. In 2021 is dit door het Flevoziekenhuis doorbroken door te stoppen met één afvalafscheider en te gaan samen gaan werken met Seenons – een afval regisseur die ons heeft geholpen om het afval te analyseren met als doel afval te voorkomen (refuce), her te gebruiken (reuse) of te recyclen. De medewerkers van het ziekenhuis zijn super trots en vinden het mooi dan het publiek het belang van afval verwerking in de zorg ook ziet.

Flevolandse Circulaire Innovatie Top 20

De finale vond op 9 februari plaats bij De Rede in Dronten tijdens de Nationale Week van de Circulaire Economie. De volledige top 20 kwam aan bod in korte fotocompilaties die de genomineerden zelf hadden ingestuurd. De vijf beste inzendingen kregen de ruimte om hun innovaties te pitchen, waarna de jury vragen kon stellen. Op basis daarvan is de uiteindelijke winnaar gekozen. Tijdens de uitzending kreeg het publiek en de kijkers thuis de kans om te stemmen en zo te beslissen over de publieksprijs. Circulair ondernemen is de toekomst. De continuïteit van onze maakindustrie, bouw, landbouw en vele andere sectoren staat met het realiseren van circulaire innovaties.

Circulaire innovatie in Flevoland



Gedeputeerde Jan-Nico Appelman, benadrukt het belang van circulair ondernemen In Flevoland. In Flevoland hebben we een breed scala aan ondernemers, dat zie je ook terug in de uiteenlopende circulaire innovaties. Deze innovaties verdienen een podium, daarom zijn we dit jaar samen met VNO NCW gestart met de Flevolandse Circulaire Innovatie Top 20. We zijn super trots op alle ingestuurde innovaties.

Jury

Naast Gebke van Gaal en Jan-Nico Appelman, bestond de jury uit Kimm Besselsen, Business Development & Sustainable Projects bij BessTrade PVC Recycling, Mandy van Vugt, Business developer Voedseltransitie Horizon en Eric de Bruin, Lector Circulair ondernemen in de agrifood, Aeres Hogeschool Dronten.