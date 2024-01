Voedselverspilling tegengaan gaat beter wanneer je in de keten samenwerkt, dat is de uitkomst van een pilot die vier partijen zijn aangegaan in een uitdagende ‘In 100 Days to Zero Food Waste’ challenge. Om dit doel te behalen hebben Deloitte, Vermaat, Orbisk en Too Good To Go een werkwijze ontwikkeld om in 100 dagen de voedselverspilling in restaurants naar nul terug te brengen. Vandaag worden de resultaten en een playbook tegen voedselverspilling gepresenteerd die voor elk restaurant vrij toegankelijk zijn. De vier samenwerkende partijen vinden dat voedselverspilling tegengaan een maatschappelijk doel is en daarom geen concurrentievoordeel hoeft op te leveren.

Aangezien wereldwijd meer dan één derde van al het voedsel in de gehele voedselketen wordt verspild, is voedselverspilling een wereldwijd probleem met enorme economische, sociale en ecologische gevolgen. Niet voor niets willen de Verenigde Naties (VN) de voedselverspilling in de wereld met 50% verminderen tegen 2030. Dit is een van de duurzame doelen (Sustainable Development Goals) die de VN met elkaar hebben afgesproken.

Wat hield de ‘In 100 Days to Zero Food Waste’ challenge in?

De challenge startte in vier bedrijfsrestaurants van Vermaat, waaronder VodafoneZiggo, Liberty Global en Provincie Flevoland met als doel voedselverspilling te verminderen en uiteindelijk te elimineren. Ook Sodexo sloot zich aan als deelnemende partij met twee bedrijfsrestaurants, waaronder dat van Unilever. Afgelopen jaar hebben de deelnemende restaurants gedurende 100 dagen een veelvoud aan acties uitgevoerd:

– Efficiënter werken

Een effectieve actie om voedselverspilling te verminderen is efficiënter werken. Door slim en gericht in te kopen, met overschotten te koken en voorlichting te geven aan medewerkers, opdrachtgevers en gasten. Ook hebben de locaties geëxperimenteerd met innovatieve gerechten die zorgen voor minder verspilling. Denk bijvoorbeeld aan: pesto van wortelloof, pulled pork van bananenschil of bananenbrood van oude bananen.

– Meten is weten

Om grip te krijgen op verspilling is het belangrijk om te weten hoeveel er precies wordt weggegooid. De slimme monitor van Orbisk stelt chefs in staat om voedselverspilling nauwkeurig te meten en te analyseren. Door het in kaart brengen van verspillingspatronen konden keukenteams gericht acties ondernemen om verspilling tegen te gaan.

– Gastcommunicatie

Hiernaast is het belangrijk om bewustzijn te creëren bij gasten over de daadwerkelijke impact van eten. Orbisk heeft berekend dat 1 kilo voedselafval gelijk staat aan 4,5 kilo CO₂e uitstoot. Ook wordt er bij de productie van een kilo voedsel gemiddeld 7.000 liter water gebruikt. Er zijn bordjes ontwikkeld om bij het buffet te plaatsen met dit soort feiten om gasten bewust te maken van het eigen consumptiegedrag. Gasten werden aangemoedigd om niet meer op te scheppen dan wat daadwerkelijk werd gegeten. Ook kregen gasten leuke ansichtkaarten met tips en tricks om met restjes te koken en voor het verlengen van de houdbaarheid van producten. Wist je bijvoorbeeld dat avocado’s ingevroren 6 maanden goed blijven en dat je tomaten altijd buiten de koelkast moet bewaren om smaakverlies tegen te gaan?

– Vers op aanvraag

Niet alleen communicatie is een wezenlijk onderdeel in de strijd tegen voedselverspilling, maar ook de hoeveelheid voedsel die wordt aangeboden speelt een grote rol. De buffetten van de pilot locaties lagen minder vol en gerechten werden vers op aanvraag van de gast bereid. Hierdoor hoefde er aan het einde van de dag veel minder bereid voedsel weggegooid te worden.

– Verkoop voedseloverschotten

De gerechten die na afloop van de lunch niet verkocht waren, werden aangeboden via de app van Too Good To Go. Met deze app kunnen voedseloverschotten worden verkocht tegen gereduceerde prijzen. Dit biedt mogelijkheden voor gasten in en buiten het restaurant om voordelig een verrassingspakket vol met lekkers te kopen aan het einde van de dag.

Wat heeft het opgeleverd?

Door al deze acties gedurende 100 dagen uit te voeren, kwam het doel van geen verspilling steeds dichterbij. Uiteindelijk is geen verspilling in een restaurant een utopie, maar door deze challenge hebben we met elkaar geleerd hoe we zo min mogelijk eten kunnen verspillen en is er een mooi resultaat geleverd. De reductie van voedselverspilling varieerde tussen de 48% en 95% in de zes bedrijfsrestaurants. Dat het op de ene locatie makkelijker was dan op de andere locatie om voedselverspilling te reduceren, had te maken met operationele uitdagingen en seizoensinvloeden.

De initiatiefnemers zijn ontzettend trots op de samenwerking die met zoveel partijen tot stand is gekomen, de locaties die vol enthousiasme de challenge aangingen en alle inzichten die zijn opgedaan. Om de doelstelling van de VN in 2023 te behalen, is het van belang dat alle betrokken partijen in de voedselketen zich inzetten. Want door samen te werken kunnen we het verschil maken.

Ga zelf de uitdaging aan tegen voedselverspilling

Zelf de strijd aangaan tegen voedselverspilling? Vermaat, Deloitte, Orbisk en Too Good To Go hebben een handig playbook ontwikkeld voor de ‘In 100 Days to Zero Food Waste’ challenge. Hiermee worden restaurants uitdaagd om zich in te zetten voor een duurzamere toekomst zonder verspilling. Het playbook bevat communicatiematerialen, tips en tricks, recepten en deelname aan de online Share & Learn sessies. Het doel voor 2024 is om 100 restaurants uit te dagen om samen aan de slag te gaan in de strijd tegen voedselverspilling

De benodigde materialen om mee te doen aan de ‘In 100 Days to Zero Food Waste’ challenge, kunnen kosteloos worden gedownload van de Net Positive website.