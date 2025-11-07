Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam heeft Kelly Ruigrok, founder en CEO van het Global Sustainable Enterprise System (GSES), de UBER FCN JEWEL Award voor Female Leadership in ontvangst genomen. De award werd uitgereikt door Saskia de Jongh, Vice President UBER Eats. De awards (gemaakt door kunstenaar Micky Hoogendijk) worden jaarlijks uitgereikt om vrouwelijke leiders te eren die een aantoonbare bijdrage leveren aan duurzame transities, innovatie en ondernemerschap.

De uitreiking vond plaats tijdens de 15e editie van de UBER FCN JEWEL Awards, waarbij changemakers en ondernemers uit diverse sectoren samenkwamen.

Erkenning voor duurzame systeemverandering

De jury prees Ruigrok met name voor haar rol in het ontwikkelen van het GSES-platform, dat wereldwijd organisaties ondersteunt bij het meetbaar, transparant en vergelijkbaar maken van duurzaamheidsprestaties, onder andere in lijn met nieuwe wet- en regelgeving zoals CSRD, Digital Product Passports en ketentransparantie- verplichtingen.

Merlin Melles, Founder FCN: “Kelly is een leider die niet wacht tot systemen veranderen, maar zelf architectuur bouwt voor een nieuwe manier van ondernemen. Ze brengt partijen samen, versnelt beweging en laat zien dat duurzaamheid geen bijzaak is, maar de kern van toekomstbestendig zakendoen. Daarom verdient zij deze award als geen ander.”

Divers palet aan vrouwelijke leiders

Naast Ruigrok werden meerdere vrouwelijke ondernemers geëerd. Zo won Gunay Uslu, CEO van Corendon, de Business Excellence Jewel Award voor haar visie en ondernemerschap binnen de reisindustrie. Ook Marianne Baars, CEO van NewFysic, nam een Jewel Award in ontvangst voor haar bijdrage aan duurzame gezondheid en gedragsverandering op schaal.

Op weg naar de volgende fase

Volgens Ruigrok staat zij met GSES nog maar aan het begin van haar missie: “Samen met ons team, partners en organisaties wereldwijd bouwen we aan een economie waarin duurzaamheid geen marketingbelofte is, maar een meetbare realiteit. We zijn pas net begonnen.”