Kairos is een nieuwe circulaire sofa op de meubelmarkt. Elk los onderdeel van deze zitbank kan worden onderhouden, gerepareerd of vervangen. De stoffen hoezen zijn afritsbaar en wasbaar, de vulling van de kussens zit in losse, afzonderlijk te openen en te wassen binnenhoezen. Het frame is zo robuust gemaakt dat het zich ook prima staande houdt tijdens een verhuizing of met een paar drukke kinderen in huis. Op deze manier kan een bank veel langer mee.

Veel banken zijn gelijmt, en dus lineair

Bij de meeste banken worden alle materialen onomkeerbaar aan elkaar bevestigd. Op de houten romp wordt schuimrubber geplakt, daar overheen wordt weer een laag verlijmd en vaak wordt daarover de bekleding getrokken, die met nieten wordt vastgezet aan de romp. Wanneer één van de onderdelen faalt (een vlek of scheur in de bekleding of het schuimrubber is doorgezeten) kan vaak alleen een meubelrestaurateur uitkomst bieden, maar dat is in de meeste gevallen een dure exercitie.

Recyclen totdat we het terugkopen

Voor Kairos zitbanken zijn materialen gekozen met een lage milieu impact, en waar mogelijk te werken met gerecyclede materialen. Ook zijn de banken onworpen met het einde van de levenscyclus in gedachte. Een bank waarbij alle materialen aan elkaar vastzitten eindigt vrijwel altijd in de verbrandingsoven. De materialen van een Kairos bank zijn allemaal los te recyclen. Daarom neemt Kairos jouw oude bank graag weer terug, de materialen in die bank kunnen zo weer de basisingrediënten vormen voor een nieuwe generatie zitmeubels.

Kairos verhuist met je mee

Een bank, zeker een Kairos bank, koop je niet voor een paar jaar. Die moet jarenlang kunnen meegaan. Een versleten bank is lang niet altijd de reden is dat een bank vervangen wordt. Minstens net zo vaak pàst een bank niet meer. Qua uitstraling, of omdat je van woning wisselt of de indeling in huis aanpast. Daarom zijn de Kairos banken zo modulair mogelijk gemaakt. Aan de onderkant van ieder frame zitten aansluitpunten zodat je verschillende framedelen kan aan- of juist loskoppelen. Wanneer je tweezitsbank te klein is geworden kan je die eenvoudig uitbreiden door een hocker aan te koppelen, een grote hoekbank is weer los te nemen in twee aparte delen. Wanneer je chaise longue een rechter zijkussen heeft en het beter uitkomt het kussen links te hebben, is dat een kwestie van een imbussleutel en enkele minuten tijd. Zo past Kairos in ieder huis.

Kairos is vanaf nu te bestellen in verschillende modellen en stoferingen. De eerste tien verkochte banken worden met korting verkocht, zodat het team van Kairos het productieproces kan opstarten. Natuurlijk zitten banken met korting net zo lekker en is de garantie net zo goed geregeld als alle anderen.