Kabinet heeft meerdere doelen nodig om circulaire economie richting te geven

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel. Daarvoor zijn de verschillen in de effecten van grondstoffengebruik te groot. In bijvoorbeeld de maakindustrie domineren andere milieuproblemen en leveringszekerheidsrisico’s dan in de voedselvoorziening. Daarom zijn per productgroep meer specifieke doelen nodig om de transitie naar een circulaire economie te kunnen sturen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de policy brief Doelstelling Circulaire Economie 2030. Operationalisering, concretisering en reflectie.

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Op weg daar naartoe heeft het kabinet een tussendoel geformuleerd voor 2030: een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen, zoals grind, ijzererts en olie. In deze publicatie laten we zien hoe het halveringsdoel voor 2030 concreet en meetbaar is te maken, en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende mogelijkheden hiervoor.