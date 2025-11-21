Vandaag is in ’s-Hertogenbosch de kaartverkoop gestart voor Only Planet, de bijzondere 360-graden theaterervaring die in september 2026 zijn wereldpremière beleeft op de Pettelaarse Schans. De perspresentatie vond plaats op de bovenste etage van het Provinciehuis Noord-Brabant, met uitzicht op de locatie waar straks de imposante EcoDome verrijst. Gedeputeerde Bas Maes ontving het eerste ticket.

Tijdens de lancering lichtte regisseur William Spaaij zijn visie toe. Doris Baaten, die straks de rol van de wetenschapper Cassandra gaat spelen, zong een nieuw nummer uit de voorstelling. De andere hoofdrollen en de volledige cast worden later bekendgemaakt. Het eerste premièreticket werd uitgereikt aan gedeputeerde Bas Maes (Cultuur, provincie Noord-Brabant).

Het Butterfly Effect

Only Planet vertelt het verhaal van Vlinder, een eigenzinnige taxichauffeur die leeft in een wereld die steeds verder van haar af lijkt te staan. Wanneer zij onverwacht een sleutelrol krijgt in gebeurtenissen die groter zijn dan zijzelf, ontdekt ze dat zelfs de kleinste handeling een verandering in gang kan zetten. De voorstelling is een emotionele reis over gezien worden, luisteren en opnieuw verbinding vinden met jezelf en met elkaar.

Producenten Peet Nieuwenhuijsen en Frank de Goede: “Met Only Planet maken we een ervaring die groot is in vorm en oprecht in toon. We nodigen het publiek uit in een wereld die dichtbij voelt en toch verrassend nieuw is. Alles komt samen: techniek, muziek en een menselijk verhaal dat raakt.”

Regisseur William Spaaij: “Dit is een verhaal over ons. Over hoe we opnieuw moeten leren luisteren in een wereld die nooit stilstaat. Only Planet ervaar je van binnenuit, en dat maakt de beleving intens, eerlijk en onvergetelijk.”

Speelperiode en tickets

Only Planet is in ’s-Hertogenbosch te beleven van 11 september tot en met 31 oktober 2026, waar de voorstelling zijn wereldpremière beleeft. Na ’s-Hertogenbosch reist de EcoDome verder naar andere grote steden in Nederland, met als volgende bestemming het Malieveld in Den Haag. De kaartverkoop voor Den Haag wordt later bekendgemaakt.

Tickets voor de voorstellingen in ’s-Hertogenbosch zijn nu verkrijgbaar!

Bestel nu je tickets

Foto bovenaan: het creatieve team