Jumbo volgt AH en gaat flinke stappen zetten op mensenrechten

Nederlands één na grootste supermarktketen Jumbo publiceert voor het eerst specifiek beleid om mensenrechten en duurzaamheid serieus aan te pakken in haar productieketens en gaat daarover jaarlijks publiceren. Dit komt 1,5 maand nadat Albert Heijn ook haar beleid op mensenrechten aanscherpte. Het nieuwe beleid van AH en Jumbo is het resultaat van de Oxfam Novib Behind the Barcodes campagne die in juni 2018 van start ging. Hierin worden de vijf grootste Nederlandse supermarkten, Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl en PLUS aangesproken op de slechte arbeidsomstandigheden van arbeiders en boeren in ontwikkelingslanden die ons voedsel produceren. Deze campagne is tegelijkertijd ook in andere landen uitgerold, zoals in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Thailand.

“Na maanden van onderhandelen zien we dat Oxfam Novibs Behind the Barcodes campagne supermarkten in beweging brengt op mensenrechten. Nog geen twee maanden na Albert Heijn komt nu ook Jumbo met nieuw, eigen beleid op mensenrechten. Deze beloftes zijn heel belangrijk, maar waar het uiteindelijk om gaat is dat arme boerinnen en boeren in ontwikkelingslanden genoeg verdienen om hun kinderen naar school te kunnen sturen. Daarom gaan we ook bij Jumbo nauwgezet volgen hoe de mooie woorden op papier in actie worden omgezet. En wij blijven ook Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn aansporen om dit goede voorbeeld te volgen.” aldus Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib.

Jumbo erkent verantwoordelijkheid voor mensenrechten. De supermarkt is begonnen met het systematisch in kaart brengen van mensenrechtenschendingen in haar ketens en gaat daarover jaarlijks publiekelijk rapporteren. Jumbo gaat minstens drie onderzoeken per jaar uitvoeren in ontwikkelingslanden. Daarbij belooft zij specifiek te gaan kijken naar hoe vrouwen in productieketens worden behandeld en of werknemers een loon verdienen waar ze fatsoenlijk van kunnen leven. Jumbo erkent dat het verantwoordelijkheid moet nemen voor mensenrechten, maar ook dat zij dit niet alleen kan. Jumbo zegt dan ook toe in gesprek te gaan met haar leveranciers en met lokale arbeiders, boeren, vakbonden en maatschappelijke organisaties over hoe arbeidsrechten beter zullen worden gerespecteerd, een belangrijke eis van Oxfam Novib.

Anouk Franck, mensenrechten en bedrijfsleven expert Oxfam Novib: “Dat de twee grootste supermarkten van Nederland nu beleid invoeren om mensenrechten in hun productieketen te verbeteren, is goed nieuws. Aldi, Lidl en PLUS kunnen niet langer achterblijven. Dit geldt ook voor het moederbedrijf van AH, Ahold Delhaize. Het zou het bedrijf sieren als het haar dochterbedrijf volgt. Ahold Delhaize is wereldwijd actief en het effect op mensenrechten zou nog vele malen groter zijn.”

Oxfam Novib’s Behind the Barcodes campagne heeft als doel de vijf grootste Nederlandse supermarktketens aan te sporen tot verbeteringen op o.m. transparantie, leefbaar loon, vrouwenrechten en arbeidsomstandigheden van kleinschalige boeren en arbeiders in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden. De top 5 van Nederlandse supermarkten zijn in 2018 voor het eerst door Oxfam Novib gerangschikt en daaruit blijkt dat zij veel te weinig aandacht hebben voor deze thema’s. Oxfam Novib is van plan om later dit jaar een nieuwe versie van deze ranglijst te publiceren, waarin de supermarkten opnieuw zullen worden beoordeeld.