Vanaf 2026 gaat Jumbo Supermarkten duurzamer veevoer gebruiken in haar hele varkens- en kipketen voor eigen verse vleesproducten. Dit wordt mogelijk door de toepassing van duurzamere soja. Dankzij een goede samenwerking in de toeleveringsketen met steun van het Jumbo Impactfonds wordt een CO2-reductie van 14% in de varkensketen en 35% in de kipketen van Jumbo gerealiseerd. Het is een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de totale klimaatimpact door Jumbo via haar toeleveringsketens. Jumbo zet zich in om klanten die vleesproducten kopen, te helpen om zo gemakkelijk de klimaatimpact van hun keuze te verlagen. Jumbo is de eerste supermarktketen die deze stap voor zowel de varkens- als kipketen zet.

Soja in voer is een belangrijke en efficiënte eiwitbron voor varkens en kippen. De herkomst van soja bepaalt de mate van CO2-uitstoot. Vanaf 2026 wordt de soja ingekocht via een systeem dat er onder andere voor zorgt dat de herkomst controleerbaar is volgens internationale regels. Het terugdringen van ontbossing in de landbouw van soja is daarbij een belangrijk aspect. De CO₂-reductie van circa 14% in de varkensketen en 35% in de kipketen die Jumbo realiseert, is mogelijk doordat een deel van de soja aantoonbaar afkomstig is van landbouwgrond waar al minstens 20 jaar weinig tot geen ontbossing heeft plaatsgevonden. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen Jumbo en haar leveranciers Van Loon Group, Storteboom Food Group en Groenland kip.

Samen voor beter

Jumbo wil haar impact op het klimaat zoveel mogelijk beperken. In 2022 heeft Jumbo zich dan ook gecommitteerd aan Science Based Target Initiative. Daarbij heeft Jumbo zichzelf als doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn, ook in de voedselketens waar ze onderdeel van uitmaakt. Met als belangrijk doel om in 2030 tot 50% CO2-reductie ten opzichte van 2022 te hebben gerealiseerd. Jumbo zet zich in om haar impact te verlagen door haar winkels, distributiecentra en wagenpark (Scope 1 en 2) te verduurzamen. Het merendeel van de uitstoot komt echter uit de toeleveringsketens, de zogeheten Scope 3. Verduurzaming in de toeleveringsketens is alleen mogelijk in goede samenwerking met leveranciers. De ontwikkeling in het voer voor varkens en kippen is daar een mooi voorbeeld van. De reductie die dit oplevert draagt voor 2% bij aan het totale reductiedoel.

Tim Hehenkamp, directeur Category Management van Jumbo Supermarkten licht toe: “Nog altijd bestaat meer dan 40% van ons eetpatroon uit dierlijke producten. Dit heeft een grote impact op het klimaat. We hebben als Jumbo daarom voortdurend aandacht voor het duurzamer en gezonder maken van het eetpatroon waarbij we focussen op het samen laten gaan van meer plantaardig en beter dierlijk. Dat laatste is vooral van belang voor onze klanten die vlees in hun eetpatroon willen houden. Dat vraagt om vlees dat geproduceerd wordt met meer aandacht voor dierenwelzijn en klimaat. Een bijdrage van 2% CO₂-reductie op het totaal door duurzamer veevoer is een belangrijke stap. Er is veel nodig om reductie te realiseren, dus met iedere ontwikkeling hierin zijn we blij. Dit was niet mogelijk geweest zonder het initiatief en de inzet van onze leverancier Van Loon Group. Jumbo is de eerste supermarktketen die deze stap voor zowel de varkens- als kipketen zet en we hopen dat toeleveranciers in andere ketens zullen volgen.”

Jumbo en ketenpartners nemen voortouw

Het Jumbo Impactfonds helpt deze ketenstap mogelijk te maken en zorgt voor het grootste deel van de financiering van meerkosten die de leveranciers hebben. Met het Jumbo Impactfonds stelt de supermarktketen financiële middelen beschikbaar voor haar huismerkleveranciers. Het fonds ondersteunt initiatieven die een aantoonbaar positieve en onderscheidende duurzame impact hebben. In 2026 stelt Jumbo het Jumbo Impactfonds open voor alle duurzame innovaties van leveranciers en niet enkel initiatieven voor CO₂-reductie.

Robert van Ballegooijen, CEO Van Loon Group: “Het Jumbo Impactfonds inspireert leveranciers in de keten om bij te dragen aan CO2-reductie in Scope 3. Als kartrekker hebben we gezocht naar de grootste stap in de versketens om hieraan bij te dragen. Die stap is het verduurzamen van de herkomst van soja, een belangrijk bestanddeel van veevoer voor onder andere varkens en kippen. Voor onze varkensketen laten we soja met een beduidend lagere CO2-uitstoot naar Nederland komen via onze voerpartners. Zo dragen we samen bij aan een gemiddelde CO2-reductie van 14% alleen al in de varkensketen.”

Freek van den Eijnden, Managing Director van Storteboom Food Group Nederland vult aan: “Dit is een belangrijke stap naar meer ketentransparantie en het bereiken van ons commitment om NetZero te zijn in 2035. Door soja met een lage CO2-uitstoot te voeren verlagen wij de CO2-uitstoot in onze gezamenlijke keten. Dankzij onze nauwe samenwerking met onze veevoer leverancier zijn wij in staat om Jumbo te helpen om haar kipketen te verduurzamen. We zijn dan ook trots dat we in 2026 veevoer met een CO2-uitstoot gaan voeren aan de kippen voor Jumbo.”