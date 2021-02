Jumbo opent meest duurzaam ontworpen supermarktpand van Benelux in Goor

Jumbo opent op woensdag 3 maart het meest duurzaam ontworpen supermarktpand van de Benelux aan de Van Kollaan 7 in Goor. Diverse duurzaamheidsaspecten zorgen voor een totale BREEAM-ontwerpscore van 90,79%, wat de hoogste classificatie ‘Outstanding’ betekent. Ook bij de inrichting van de winkel en het uitgebreide assortiment is scherp gekeken naar duurzaamheidaspecten. Dit meest duurzaam ontworpen supermarktpand van de Benelux is onderdeel van de duurzaamheidsplannen van Jumbo op het gebied van klimaatbewust en toekomstbestendig bouwen en distribueren. De nieuwe Jumbo winkel in Goor, van ondernemers en broers Tijn en Niek Leussink, is hét visitekaartje van Jumbo op het gebied van duurzaamheid.

Om voor het hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat in aanmerking te komen, is er onder meer gebruik gemaakt van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen en FSC gecertificeerd hout, afkomstig uit duurzame bossen. Er wordt in het pand van Jumbo Goor, waar ook een nieuwe slijterij en drogisterij te vinden zijn, veel gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht. De winkel wordt opgewarmd door vrijgekomen warmte van de koel- en vriesschappen en waar nodig bijverwarmd door een warmtepomp. Daarnaast is het dak van de winkel beplant met 2850 vierkante meter aan sedumplantjes en is de nieuwbouwwinkel voorzien van 360 zonnepanelen, wat zorgt voor een groene energievoorziening. Overige stroom, bijvoorbeeld voor oplaadpalen voor auto’s, wordt groen ingekocht. Ook is er een speciaal ventilatiesysteem, dat zorgt voor optimale en gezonde luchtkwaliteit, afgestemd in zones op klanten en medewerkers in de winkel. De omgeving van het pand is ecologisch ingericht met een insectenhotel, ruimte voor vleermuizen en broedkasten voor vogels. Deze en meer duurzaamheidsaspecten zorgen voor een totale BREEAM-ontwerpscore van 90,79%, wat de hoogste classificatie ‘Outstanding’ betekent. BREEAM is een wereldwijde veelgebruikte beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie op verschillende onderdelen van gebouwen objectief te bepalen.

Circulaire winkelinrichting

Ook bij de inrichting van de winkel staat duurzaamheid centraal. “Zo hebben we veel gebruik gemaakt van materialen die, indien de winkel ooit weer verbouwd wordt, opnieuw gebruikt kunnen worden. Circulair noemen we dat. Zo is de LED-verlichting bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled plastic”, vertelt Tijn Leussink. “Maar ook voor tussenwanden, vloerdelen en onderdelen van de klimaattechniek is gekozen voor materiaal dat gerecycled is of later eenvoudig en volledig kan worden hergebruikt. Zo geven we materiaal een tweede leven en verminderen we afval.”

Duurzaam assortiment

Jumbo Goor biedt haar klanten ook een uitgebreid assortiment aan van duurzame producten. “Zoals klanten van Jumbo Leussink gewend zijn, is er allereerst een uitgebreid assortiment aan lokale producten van ‘ons Noaberschap’, waarbij ruim tien lokale leveranciers, binnen een straal van 15 kilometer, leveren aan Jumbo Leussink”, legt Leussink uit. “Naast dit lokale assortiment voeren we vlees- en zuivelproducten met het Beter Leven Keurmerk en Respeggt eieren zonder eendagshaantjes. Ook heeft alle vis een ASC- of MSC- keurmerk en hebben al onze Hollandse AGF-producten het PlanetProof keurmerk. Tevens bieden we onze klanten speciale schoonmaakproducten ‘Schoon vanuit Schil’, gemaakt van sinaasappelschillen die in de Jumbo winkels apart worden ingezameld. Daarnaast vinden klanten een Samen Minder Verspillenschap met afgeprijsde producten met de houdbaarheidsdatum van vandaag. Zo willen we voedselverspilling samen tegen gaan. Om die reden verkopen we, naast vers brood van onder meer de lokale bakkerij, ook versingevroren brood. Zo blijft het langer houdbaar en hoeven we niets weg te gooien.”

Duurzaamheidsambitie Jumbo

De duurzaamheidsaspecten zijn onderdeel van de duurzaamheidsplannen van Jumbo op het gebied van klimaatbewust en toekomstbestendig bouwen en distribueren. “Als familiebedrijf vinden we het belangrijk om rekening te houden met de toekomst. Dit doen we onder meer door duurzaam te bouwen waar mogelijk, zoals ook bij ons nationaal distributiecentrum in Nieuwegein en ons nieuwe e-fulfilmentcenter voor online bestellingen in Bleiswijk”, vertelt Douwe Snel, directeur Franchise & Real Estate Jumbo. “De nieuwe winkel in Goor is door het ondernemerschap van de gebroeders Leussink een prachtig voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is in onze winkels en is daarmee écht ons visitekaartje op het gebied van duurzaamheid. We hopen dan ook dat we elementen uit deze winkel snel door kunnen voeren in onze andere winkels.”