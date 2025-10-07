Jumbo Supermarkten stapt in de komende jaren voor al haar eigen merk zuivel- en Nederlandse kaasproducten over op het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof. Daarmee wil de supermarktketen klanten meer duidelijkheid bieden en hen helpen bij het maken van een duurzamere keuze. Én met deze keuze wil Jumbo melkveehouders perspectief bieden om duurzaam te investeren, met oog voor natuur, klimaat en dierenwelzijn.

Jumbo werkte tot nu toe met verschillende keurmerken en programma’s binnen het assortiment van zuivel en kaas om verduurzaming vorm te geven. Jumbo had al langere tijd de ambitie om de keuze te maken voor één duurzaamheidskeurmerk, wat duidelijkheid moet geven richting de klant, leveranciers en melkveehouders in de zuivel- en kaasketen. Daarnaast blijft het biologische zuivelassortiment onverminderd belangrijk en ook zichtbaar in het schap.

Eenduidigheid voor klanten en melkveehouders

Wibo van Wijk, directeur Inkoop bij Jumbo, licht de keuze voor deze verduurzamingsstap toe. “Eén duurzaamheidskeurmerk voor zuivel en kaas dat alle relevante duurzaamheidsthema’s belicht, is een langgekoesterde wens van Jumbo. Hiermee creëren we eenduidigheid voor leveranciers, melkveehouders in de zuivel- en kaasketen én voor de klant, waardoor het makkelijker wordt om de duurzamere keuze te maken in onze winkels.”

Jumbo heeft de keuze voor On the way to PlanetProof gemaakt na een grondig onderzoek en zet hiermee een stip op de horizon richting 2030. Van Wijk: “Binnen het keurmerk krijgen relevante duurzaamheidsthema’s zoals natuur, klimaat en dierenwelzijn aandacht. We willen de komende jaren stapsgewijs vrijwel het gehele eigen merk zuivel- en kaasassortiment omzetten naar dit keurmerk, waarmee we onze ambitie realiseren om verduurzaming binnen dit assortiment op een duidelijke manier vorm te geven.”

Keuze voor On the way to PlanetProof

Jumbo vindt bij On the way to PlanetProof een keurmerk dat op alle relevante thema’s verduurzaamt. Het dierenwelzijnsaspect is daarbij volop in ontwikkeling. Onlangs kondigde Stichting Milieukeur (SMK) een samenwerking aan met de Dierenbescherming, eigenaar van het Beter Leven keurmerk. In een pilot onderzoeken SMK en de Dierenbescherming wat er nodig is om de daarin deelnemende On the way to PlanetProof-bedrijven stappen te laten zetten naar de dierenwelzijnscriteria van het Beter Leven keurmerk. Jumbo juicht deze samenwerking van harte toe en heeft daarom aangegeven als eerste retailer deel te nemen aan de pilot.

Stapsgewijze aanpak

Jumbo is momenteel in goed overleg met de zuivel en kaasketens van de andere programma’s om de toekomstroute samen met hen af te stemmen en respecteert daarbij uiteraard eerder gemaakte afspraken. Zo wordt voor de melkstroom die nu onder het 1 ster Beter Leven keurmerk valt, binnen het zuivel- en kaasassortiment gekeken naar mogelijkheden om deze melkstroom een aparte plek te geven.

Jumbo verwacht dat het toevoegen van nieuwe coöperaties van melkveehouders aan het programma On the way to PlanetProof haalbaar gaat zijn, nadat er vanuit SMK (in samenwerking met zuivelondernemingen) meer ondersteuning wordt geboden bij het toetreden tot het programma.

Samen meer impact maken

“Wij zijn blij dat Jumbo de keuze heeft gemaakt voor één duurzaamheidskeurmerk voor haar eigen zuivel- en kaasproducten,” vertelt Gijs Dröge directeur van SMK. “Goede afspraken met supermarkten geven melkveehouders het vertrouwen dat de stappen die ze zetten in verduurzaming worden gewaardeerd. Door samen te werken met de Dierenbescherming en marktpartijen krijgen we waardevolle inzichten om meer melkveebedrijven te helpen versnellen op dierenwelzijn. Dat Jumbo meedoet, vergroot het bereik en de impact. Voor onze missie om landbouw te verduurzamen zijn zulke gezamenlijke initiatieven essentieel.”

Jumbo roept daarom ook andere retailers op zich aan te sluiten bij de verdere verduurzaming van het zuivel- en kaasschap met On the way to PlanetProof en de pilot van SMK en Dierenbescherming op dierenwelzijn, om zo als sector maximale impact te kunnen maken.

Toekomstbestendige landbouwsector

Zo’n 75 procent van de versproducten die Jumbo verkoopt komt uit Nederland. De supermarktketen hecht waarde aan een toekomstbestendige landbouwsector in Nederland en investeert daarom voortdurend in de verduurzaming van haar versketens. Dat doet Jumbo door in te zetten op lange termijn samenwerkingen met boeren en telers met aandacht voor een goed verdienmodel voor iedereen die aan Jumbo levert. Ook wordt ingezet op produceren volgens de criteria van onafhankelijke keurmerken. Veel versproducten van Jumbo dragen een onafhankelijk keurmerk op de verpakking. De volgende stap is een vereenvoudiging van keurmerken op het schap met nu als eerste ontwikkeling één duurzaamheidskeurmerk binnen het eigen zuivel- en kaasschap.