Jumbo introduceert natuurlijk etiket op biologische groenten

Jumbo boekt opnieuw flink vooruitgang in de verduurzaming van het aanbod Nederlandse aardappelen, groenten en fruit (AGF) en met haar inspanningen op het gebied van gezond en lekker eten. Zo voert Jumbo als eerste landelijke supermarktketen met behulp van lasertechniek deze zomer bij enkele biologische producten een natuurlijk etiket in waardoor verpakkingsmateriaal overbodig wordt. Jumbo verwacht verder dat het aandeel Nederlandse AGF in het schap met een PlanetProof certificering* voor het einde van het jaar is gestegen tot bijna 80 procent. Bovendien is Jumbo gestart met twee initiatieven om het eten van meer groenten en fruit te stimuleren: de campagne #grillenmetgroenten, in samenwerking met Natuur & Milieu, en de vermelding van het percentage van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten op verpakkingen.

De stappen op het gebied van AGF passen in de groeistrategie van Jumbo. Klaas de Boer, Directeur Buying & Merchandise Vers a.i. bij Jumbo: “We zijn trots op de stappen die we zetten in het aanbieden van duurzame AGF-producten. Klanten letten steeds meer op milieu en gezondheid bij de keuze van producten. En bij Jumbo vinden we het belangrijk om zuinig te zijn op de wereld om ons heen. Daarom helpen we onze klanten om op een makkelijke manier een duurzame, lekkere en gezonde keuze te maken. Daar werken we dag in dag uit aan, samen met (keten)partners”.

Natuurlijk etiket

Deze zomer voert Jumbo op drie biologische AGF-producten, gember, flespompoen en courgette, een zogenoemd ‘natuurlijk etiket’ in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciale lasertechniek. Dankzij deze methode is het mogelijk de aanduiding ‘biologisch product’ te tonen zonder gebruik te maken van verpakkingsmateriaal. Vanzelfsprekend heeft deze bewerking geen invloed op smaak, geur of houdbaarheid. Momenteel bekijkt Jumbo welke andere biologische AGF-producten in aanmerking komen voor deze wijze van natuurlijke etikettering.

Op weg naar 100 procent duurzame AGF

Jumbo pakte de voorloperspositie bij de keuze voor PlanetProof* voor duurzame AGF-producten. Om deze positie te behouden verwacht Jumbo dat het aandeel Nederlands AGF in het schap met een PlanetProof certificering* voor het einde van het jaar zal zijn gestegen tot bijna 80 procent. Jumbo heeft met Greenpeace afgesproken ernaar te streven dit aandeel vóór eind 2019 te laten uitgroeien tot 100 procent. Het PlanetProof logo is nu terug te zien op onder meer bleekselderij, Tommies snoeptomaatjes, komkommer en paprika in emmer. Binnenkort volgen ook de uien. In de toekomst zijn alle telers van Jumbo gecertificeerd en zal het logo op zoveel mogelijk producten zichtbaar zijn.

Inspireren met groenten

Het is niet altijd makkelijk om een gezonde en duurzame keuze te maken. Daarom blijft Jumbo zich inspannen om eten van groenten en fruit te stimuleren. Met de campagne #grillenmetgroenten, een samenwerking met Natuur & Milieu, maakt Jumbo consumenten enthousiast voor grillen met groenten en fruit op de barbecue. Als het aan Jumbo ligt, wordt #grillenmetgroenten het gezonde en duurzame alternatief en daarmee dé trend van het nieuwe BBQ-seizoen. Meer informatie op www.jumbo.com/ grillenmetgroenten.

Bovendien begint Jumbo met het vermelden van het percentage van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten op verpakkingen. Zo wordt er bijvoorbeeld op een verpakking van panklare groenten duidelijk zichtbaar vermeld wat de portiegroottes zijn en dat een portie van 200 gram 80% is van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten van 250 gram per dag. Daarnaast geeft Jumbo op de verpakking ook tips over hoe je door te variëren meer groenten kan eten.