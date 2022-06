Op de 15e verjaardag van Urgenda, tevens de langste dag van het jaar, ontving directeur Marjan Minnesma het eerste exemplaar van De klimaatalmanak uit handen van co-auteur Michel Porro op 21 juni 2022. De almanak is een initiatief van ruim 300 bezorgde vrijwilligers uit 40 landen. Ze beschrijven wat we weten over klimaatverandering: de oorzaken, de mogelijke gevolgen en wat we nog kunnen doen.

In makkelijk leesbare artikelen, cartoons, tabellen en grafieken lees je wat er gebeurt op meer dan 300 gebieden, zoals weer, landbouw en onze gezondheid. De almanak is de bron van feiten over klimaatverandering.

Royalty’s worden gebruikt om boeken te doneren aan onderwijsinstellingen, bibliotheken en andere goede doelen.

