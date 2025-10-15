Op 30 oktober brengt ImpactCity zo’n 1.500 impactmakers van over de hele wereld bij elkaar in Den Haag op ImpactFest. Het evenement trekt vooral startups, scale-ups, investeerders, kennisinstituten, beleidsmakers en andere bevlogen mensen aan die werken aan een duurzame, inclusieve en eerlijke economie. In de Fokker Terminal delen zij hun kennis en bouwen aan netwerken om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

Impact Under Pressure

Door geopolitieke spanningen, steeds schaarser wordende grondstoffen en grillige markten staan de waarden van de impact economie onder grote druk. De democratie staat onder druk, vrede staat onder druk, wetenschap staat onder druk, de planeet staat onder druk, innovatie staat onder druk, en ook impact staat onder druk. Daarom is het thema dit jaar Under Pressure – Brace for Impact. De centrale vraag dit jaar gaat dan ook over hoe we koers kunnen houden in deze lastige tijden. Deze

thematiek vormt de rode draad in de ruim 60 verschillende panel sessies, workshops en pitch events.

Vieren en vooruitkijken

Het is ook een jubileum editie, want we vieren dat de Haagse impactbeweging in 10 jaar is uitgegroeid van een klein groepje koplopers tot een sterk en ondernemend ecosysteem van leiders, ondernemers en investeerders die laten zien dat doing good en doing business prima samen kunnen gaan. 10 jaar ImpactCity is het thema van een tentoonstelling op ImpactFest met 10 Haagse innovatieve ondernemers die een belangrijke rol spelen in het netwerk.

Financiering voor bedrijven

ImpactFest is ook de plek voor impact ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Er komen dit jaar meer investeerders dan ooit naar ImpactFest vanwege de samenwerking met de Netherlands Advisory Board on impact investing, die met een groot netwerk van ruim 100 investeerders aanwezig is. Door middel van match making, speed dating en pitch sessies komen vraag en aanbod van kapitaal samen voor nieuwe samenwerkingen en groeikansen.

Er zullen ook veel ondernemers in de prijzen vallen, want op ImpactFest kiest een jury de winnaars van de The Hague Innovator Awards. En samen met de impact fondsen van Rabobank en Pels Rijcken wordt ruim 240.000 euro aan geldprijzen uitgereikt aan impact ondernemers.

Laatste trends en data in impact

In samenwerking met Dealroom presenteert ImpactCity het nieuwe rapport ‘State of Impact 2025’, met daarin de laatste trends en ontwikkelingen in impact investeringen wereldwijd. Van de investeringen in impact startups tot de opkomende trends en thema’s in Nederland, Europa en in andere continenten en vergeleken met de afgelopen jaren.

Day Zero side events en internationale delegaties

Speciaal voor de internationale ondernemers, investeerders en beleidsmakers is er dit jaar een Day Zero programma op 29 oktober. Delegaties van de Europese Commissie, Aalst, Dublin, Hamburg, Hannover, Malmö, Turijn en Washington nemen deel aan deze side events.

Over ImpactCity en ImpactFest

ImpactCity is één van Europa’s leidende ecosystemen voor organisaties die ‘doing good and doing business’ combineren. Met ImpactCity faciliteert de Gemeente Den Haag ondernemers en andere impactmakers met innovatieve oplossingen bij het starten en opschalen van hun bedrijf.

ImpactFest is in 2016 gestart als een jaarlijks evenement waar het ecosysteem van ImpactCity elkaar kan ontmoeten in een ongedwongen festivalsfeer. Het is uitgegroeid tot een internationaal ‘must-attend’ evenement in de wereld van impact.

Initiatiefnemer ImpactCity organiseert het evenement dit jaar samen met de Gemeente Den Haag, Obsession en Bureau Visueel. ImpactFest wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland,

Rabobank, Stichting DOEN, Unknown Group, RVO, Pels Rijcken en Stichting SOMI.