Wat betekent het eigenlijk als een camping ‘duurzaam’ is? Voor vakantiegangers die bewust willen reizen, is die vraag niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De ene locatie voert een ecolabel, de ander een ISO-certificering. Maar wat zegt dat allemaal? JetCamp helpt vanaf nu om hierin helderheid te scheppen. Op het platform wordt per camping steeds vaker vermeld of deze beschikt over internationale certificeringen, zoals ISO 14001, of is aangesloten bij erkende keurmerken zoals Green Key, EcoCamping, EU Ecolabel, Biosphere, Green Tourism, Ibex fairstay, GreenStay, Legambiente Turismo, Österreichisches Umweltzeichen of ViaBono.

Voor de kampeerder betekent dit transparantie: je ziet in één oogopslag welke campings actief bijdragen aan energie- en waterbesparing, afvalscheiding, biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor campings zelf biedt het de kans om hun duurzaamheidsambitie zichtbaar te maken binnen een internationale context. Van de VN Sustainable Development Goals (SDG’s) tot aan de Europese CSRD-rapportageplicht, die voor grotere ketens zoals Landal GreenParks, EuroParcs en Center Parcs al van kracht is, en vanaf 2027 ook het MKB zal raken.

In heel Europa voeren duizenden campings een van deze keurmerken. Alleen al het label Green Key is in Europa toegekend aan 550 campings, waarvan 76 in Nederland. Onder hen vallen onder andere alle RCN-campings (Green Key Goud), 14 Molecaten-locaties en 5 Ardoer-campings. Een inspirerend voorbeeld is RCN de Jagerstee op de Veluwe, dat circulaire speeltuinen combineert met educatieve natuurprojecten.

Gebruik van duurzaamheid labels in Europa

Elders in Europa zetten campings al stappen richting klimaatneutraliteit. Zo werd het Deense Nysted Strand Camping recent de eerste CO₂-neutrale camping van Europa. De camping, EcoCamping-gecertificeerd, compenseerde 110.000 kg CO₂e via ClimatePartner en schakelde volledig over op windenergie, Ledverlichting en een zero-pesticidebeleid – terwijl gasten meedoen aan natuuractiviteiten en lokale samenwerkingen.

Met deze informatievoorziening wil JetCamp duurzaam kamperen niet alleen mogelijk, maar ook begrijpelijk en aantoonbaar maken. Want of een camping nu werkt met EMAS, GSTC, of een lokaal label als GreenStay of Legambiente Turismo – iedere stap richting transparante duurzaamheid telt. Voor het klimaat, voor de sector én voor de vakantieganger.

Foto: Camping De Lemeler Esch