Een gezonde omgeving zorgt voor gezonde mensen. Daarom werken wij in het Jeroen Bosch Ziekenhuis actief aan het verkleinen van onze milieu-impact. Met succes: als vijfde ziekenhuis in Nederland hebben we het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald! Daarmee behoren we tot de duurzaamste ziekenhuizen van het land. Dit bevestigt dat duurzaamheid bij ons geen bijzaak is, maar een vast onderdeel van hoe we zorg verlenen.

Tamara Kroll, lid van de raad van bestuur, reageert enthousiast: “Ik ben enorm trots op deze prestatie. Dankzij de inzet en toewijding van veel JBZ’ers hebben we een belangrijke stap gezet in onze duurzaamheidsambities. Een geweldige teaminspanning. ”

Gezondere leefomgeving

Ziekenhuizen hebben een flinke impact op het milieu, onder andere door het energieverbruik van gebouwen (zoals verwarming en verlichting) en het vervoer van patiënten en medewerkers. Het gouden duurzaamheidscertificaat is niet alleen een mooie erkenning, maar ook een stap naar een gezondere leefomgeving voor onze patiënten, medewerkers en de regio.

“We hebben de afgelopen jaren onze CO₂-uitstoot flink verminderd door minder aardgas te gebruiken en slimmer met energie om te gaan. Dit zorgt voor een schonere lucht en een kleinere impact op het milieu”, vertelt duurzaamheidsadviseur Lieke Hettema. “Daarnaast zetten we actief in op biodiversiteit met een nieuw plan: we versterken de natuur op ons terrein door initiatieven die insecten zoals bijen en vlinders aantrekken.”

Van brons naar goud

Onze weg naar het gouden duurzaamheidscertificaat begon in 2019 met brons, gevolgd door zilver in 2022. Dit legde de basis voor een duurzamere manier van werken. “In eerste instantie kwam het initiatief vanuit de medewerkers van het Servicebedrijf, een facilitaire eenheid die verantwoordelijk is voor zaken als afvalverwerking, schoonmaak en energiebeheer. Bij het zilveren certificaat werden ook andere afdelingen betrokken, maar voor goud was inzet vanuit de hele organisatie nodig”, aldus Lieke. Dat is gelukt, doordat collega’s in de hele organisatie duurzaamheid zijn gaan omarmen en toepassen in hun werk.”

Groene ambassadeurs maken het verschil

Duurzaamheid begint op de werkvloer. Dankzij ruim 200 groene ambassadeurs (Green Teams en Greenkeepers) is duurzaamheid inmiddels een vast onderdeel van het dagelijks werk. Zij vertalen het beleid naar de praktijk en inspireren collega’s. Een mooi voorbeeld hiervan is de scheiding van papier van onderzoeksbanken, wat jaarlijks 5.300 kilo papier oplevert voor recycling. Door zowel kleine als grote veranderingen maken we samen het verschil.

Met het gouden certificaat op zak blijven we werken aan een duurzamere, gezondere toekomst. “Dit is een mijlpaal, maar zeker niet het eindpunt,” benadrukt Tamara Kroll. “We blijven ons inzetten om onze impact op het milieu te verkleinen en het gezondheidswelzijn van medewerkers en patiënten te bevorderen.”