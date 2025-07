Vanaf dit jaar zijn duizenden Europese bedrijven verplicht om te rapporteren over hun impact op milieu, mens en maatschappij. De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive ( CSRD ) verplicht hen niet alleen te kijken naar hun eigen emissies, maar ook naar die van hun volledige toeleveringsketen – de zogeheten Scope 3 . JC-Electronics, specialist in refurbished industriële elektronica, zal over 2025 zijn klanten jaarlijks gevalideerde data verstrekken over de milieu-impact van hun aankopen. Per product is precies berekend hoeveel CO₂-uitstoot, water, grondstoffen en e-waste er wordt bespaard in vergelijking met een nieuw product. Daarmee is JC-Electronics naar eigen zeggen het eerste bedrijf in de Nederlandse industrie dat dit structureel inzicht aanbiedt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait en voor statistieken (Google Analytics). Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. We use cookies to ensure that our website runs as smoothly as possible and for statistics (Google Analytics). If you continue to use the website, we assume that you agree. Ok Meer lezen/Read more