Jan de Rijk Logistics heeft de eerste van in totaal zeven elektrische Scania’s met lage schotelhoogte in gebruik genomen. Daarmee is het internationale logistieke bedrijf de eerste in Nederland die met deze unieke configuratie gaat rijden. De order past binnen de duurzaamheidsstrategie van Jan de Rijk, dat een leidende rol wil spelen in de elektrificatie van het Europese wegtransport.

Een logistieke dienstverlener die 24/7 beweegt

Jan de Rijk Logistics is een van de grootste logistieke spelers van Nederland, met activiteiten in wegtransport, luchtvracht, contractlogistiek en supply chain management. Vanuit het hoofdkantoor in Roosendaal opereert het bedrijf 24 uur per dag, 7 dagen per week. “Onze kracht ligt in service en bereikbaarheid,” vertelt Gerard Vegter, CEO bij Jan de Rijk. “Waar anderen om elf uur ’s avonds niet meer opnemen, zorgen wij dat klanten altijd een antwoord krijgen. We zijn oplossingsgericht en betrouwbaar, juist als het er echt toe doet.”

Primeur: lage elektrische trekkers

De zeven elektrische Scania’s die Jan de Rijk bestelde, zijn uitgerust met een lage schotelhoogte – een primeur in Nederland. De configuratie is bijzonder geschikt voor het transport van volumegoederen in de automotive-sector en de luchtvracht. “We vervoeren veel lichte goederen, met een lage schotel kun je meer volume meenemen, zonder de hoogtebeperkingen van viaducten te overschrijden. Zo blijft de inzetbaarheid optimaal. Veelal zetten we de wagen weg in een LZV-combinatie. Hierdoor kunnen we nog eens 40% extra vracht meenemen, nog steeds emissievrij,” legt Vegter uit.

De eerste elektrische Scania is inmiddels afgeleverd en wordt dedicated ingezet voor Scania Production Zwolle en Scania Logistics Zwolle. “Dat maakt het extra bijzonder: Scania is niet alleen onze leverancier, maar ook onze klant,” zegt Vegter. “Deze truck rijdt dagelijks op de lijn Rijnsburg–Zwolle. Daarmee krijgt ook de Scania-fabriek een primeur op eigen terrein.” De overige zes voertuigen worden later geleverd en verdeeld over verschillende vaste routes binnen Nederland en Duitsland.

Elektrisch rijden in de praktijk

De elektrische trekkers zijn voorzien van het grootste batterijpakket van Scania, goed voor een geïnstalleerde capaciteit van 624 kWh. Daarmee kunnen ze moeiteloos meedraaien in de dagelijkse operatie. De vaste chauffeurs hebben een speciale training van Scania gevolgd om de voertuigen optimaal te benutten. “We willen in de praktijk ervaren wat elektrisch rijden betekent: hoe het onze planning beïnvloedt, wat de laadtijden doen, en hoe klanten erop reageren,” aldus Vegter. Jan de Rijk heeft inmiddels een eigen laadpark op het hoofdkantoor in Roosendaal. De eerste ervaringen met de Scania BEV bevallen dermate goed dat men inmiddels met de Scania dealer in gesprek is voor eventuele verdere uitbreiding.

Duurzaamheid als structurele pijler

Focus op duurzaamheid is niet nieuw voor Jan de Rijk. Het bedrijf rijdt al jaren met voertuigen op HVO100 en pionierde eerder met de Scania plug-in hybride. Daarnaast zijn de tankinstallaties op de homebases ingericht voor HVO100, zodat chauffeurs eenvoudig duurzaam kunnen tanken. “Veel van onze klanten vragen om duurzame oplossingen. Wij willen die ambitie waarmaken, met technologie die écht werkt in de praktijk. Ook met trekkers die rijden op HVO100 en daarachter LZV trailers nemen we meer vracht mee en reduceren we onze CO₂ met 90%” benadrukt Vegter.

Met de komst van de elektrische Scania’s zet Jan de Rijk Logistics opnieuw een grote stap richting emissievrije logistiek. “We weten dat de toekomst elektrisch wordt – stap voor stap bouwen we daaraan mee,” besluit Vegter. “En dat we daarbij de eerste zijn met deze lage configuratie, maakt ons alleen maar trotser.”