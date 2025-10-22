De Wubbo Ockels Innovatieprijs 2025 staat voor de deur! We zijn enorm onder de indruk van de kwaliteit en creativiteit van de 63 inzendingen. Op 7 november strijden 10 finalisten uit deze lijst om de drie prijzen.

Deze week selecteert onze jury de finalisten die zullen strijden om drie prestigieuze prijzen. Omdat we zo positief verrast zijn door de kwaliteit van de aanmeldingen delen we alle inzendingen hier. Alle inzendingen zijn ook welkom om hun innovatie te exposeren tijdens de finale.

Dit zijn de 63 inzendingen op alfabetische volgorde, met een korte uitleg van hun innovatie: