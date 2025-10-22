De Wubbo Ockels Innovatieprijs 2025 staat voor de deur! We zijn enorm onder de indruk van de kwaliteit en creativiteit van de 63 inzendingen. Op 7 november strijden 10 finalisten uit deze lijst om de drie prijzen.
Deze week selecteert onze jury de finalisten die zullen strijden om drie prestigieuze prijzen. Omdat we zo positief verrast zijn door de kwaliteit van de aanmeldingen delen we alle inzendingen hier. Alle inzendingen zijn ook welkom om hun innovatie te exposeren tijdens de finale.
Dit zijn de 63 inzendingen op alfabetische volgorde, met een korte uitleg van hun innovatie:
- Aectual: Met eigen software en XL 3D-printtechnologie ontwerpen en produceren we maatwerkproducten die na gebruik worden teruggenomen, versnipperd en opnieuw geprint.
- Aestuary: Een biotechnologisch start-upbedrijf dat een biologische voorbehandeling voor zeewaterontzilting ontwikkelt.
- AIFUNGHI: Wij gebruiken myceliumcomposiet (MBC) – een composteerbaar materiaal – als basis voor hoogwaardige meubels en verlichting.
- Prieelo by ARaT.eco: Prieelo is een community, een digitaal platform en een marktplaats waar makers en hergebruikers afgedankte materialen omtoveren tot handgemaakte creaties.
- BIMpressed / Eltomation: OPTIMwall is een volledig biobased bouwsysteem dat bestaande houtwolcementpanelen combineert met een innovatieve cementvervanger
- Biobased Bouw Revolutie: Kennis als klimaatoplossing om de transitie naar biobased bouwen in Nederland radicaal te versnellen.
- Blue Innovations: The ClimateWall vangt regenwater op van daken, slaat het op in de gevelzone en gebruikt het om planten te laten groeien en gebouw en omgeving op natuurlijke wijze te koelen.
- Camping Vrijhaven: Het huidige verdienmodel van de recreatiesector is kapot, we moeten naar een eerlijk verdienmodel waar je betaalt voor je impact en niet voor de klok.
- Candy Converters: Conscious Confetti is een kleurrijke confetti van eetpapier afkomstig uit reststromen van de voedselindustrie.
- Clean Water Global:C lean Water Global biedt een operationele, schaalbare dienst die het verfspoelwater-probleem ketenbreed oplost door inzameling, consolidatie, centraal verwerken en industriële herintegratie te combineren.
- De Lijnolieschilder: Het plan is om in Nederland deze verf circulair en duurzaam te produceren en te combineren met nieuwe toepassingstechnieken.
- Dolphin Marine Offshore & Industrie: Darwin G4 is een revolutionaire lekdetectie die van binnenuit luistert en met baanbrekende technologie de vloeistofstroom in leidingen zelf inzet als intelligente sensor.
- Droppie: De DropBot is een innovatieve AI-gestuurde herkenningstechnologie die automatisch bepaalt welk materiaal wordt ingeleverd: plastic, metaal, papier, glas of e-waste met behulp van beeldherkenning.
- DuurzameBouwkeet: DuurzameBouwkeet combineert een slimme energiebeheermodule (EMS) met duurzame opwekking.
- EarEarlab BV: MetaSilence is een nieuw metamateriaal dat geluid op meerdere frequenties tegelijk dempt, met een gemiddelde reductie van 12 dB.
- Fabulous Fungi: Fabulous Fungi ontwikkelt een duurzaam alternatief voor synthetische textielverf met pigmenten geproduceerd door schimmels die groeien op reststromen.
- FLASC: FLASC ontwikkelt een innovatieve offshore energieopslagtechnologie die hernieuwbare energie betrouwbaar en continu beschikbaar maakt.
- Future Council: Future Council is een beweging die kinderen tussen negen en zestien jaar uitnodigt om hun toekomst zelf vorm te geven.
- GINI: GINI travel ontwikkelt reizen en tours die de Nederlandse koloniale handelsroutes volgen, met als doel deze geschiedenis vanuit meerdere perspectieven te vertellen én bij te dragen.
- GLOBAL WCS: Global Rainlock is een volledig nieuw systeem dat regenwater buffert, afvoert en benut – zonder elektronica of energieverbruik.
- Goodoo: Ons idee is eenvoudig én vernieuwend: ijs maken dat beter is voor mens en planeet, zonder concessies.
- GreenDigger: Een op zonne energie aangedreven graafmachine als oplossing om zo goedkoop en efficient mogelijk bunds te graven.
- Hanga Studios: Ons idee is om niet-recyclebaar textielafval om te zetten in een recyclebaar en herbruikbaar composietmateriaal — een duurzaam alternatief voor kunststoffen in productfabricage.
- HeatTokenPower: Een revolutionaire en circulaire energieoplossing die onbenutte luchtstromen in hoogbouw benut.
- Holdfast and Stipe: Ons idee is eenvoudig maar krachtig: zeewier inzetten als sleutel voor een landbouw die weerbaar, duurzaam en rendabel is.
- Holland Houtland: Een platform waar bewoners aan de juiste experts worden gekoppeld om de overruimte, de ruimte die er al is in, om en op bestaande woningen te benutten als oplossing tegen de woningnood.
- Hydrogenium: Een baanbrekende en duurzame oplossing voor het probleem van PFAS-verontreiniging in oppervlaktewater gebaseerd op een unieke, circulaire en biobased technologie.
- Hydryx: Een slim regelsysteem dat methaanemissies op stortplaatsen automatisch minimaliseert en tegelijkertijd duurzame energieopwekking mogelijk maakt.
- iON-ENERGY: Een plaatvorming ontvanger die de elektrostatische lading van de atmosfeer gebruikt om elektriciteit te oogsten en om te zetten in bruikbare energie.
- It Goes Forward: Een startup dat retouren circulair maakt door met AI-software retourproducten direct van consument naar consument verzonden, zonder magazijn.
- JiTiBa Algae Technologies (i.o.): Ons idee is een circulaire, biobased waterzuiveringstechnologie die microalgen inzet om (riool)afvalwater na te zuiveren vóór lozing én waardevolle grondstoffen terug te winnen.
- Kumbe Biodiversity: Lab-in-a-box is een compact lab dat kan worden ingezet om biodiversiteit te monitoren aan de hand van environmental DNA (eDNA) op afgelegen plekken.
- LAYCO R&D: In Nederland is 7% van de totale CO₂-uitstoot afkomstig van de zorgsector. Vela® is de eerste gebruiks, en patiëntvriendelijke herbruikbare vacuümextractor die 100 keer kan worden gebruikt zonder in te leveren op veiligheid of gebruiksgemak.
- Materialliance: Elke dag worden verkeerde materiaalkeuzes gemaakt. Matterialliance is een gedeelde, machine-leesbare materiaaldatalaag die merken, leveranciers, makers én boeren verbindt om dit te voorkomen.
- Mobilis: Viaductbehout is een brugdek dat ontwikkeld is voor zwaar verkeer bestaande uit hout-betonliggers.
- MrAgain: Een onafhankelijk digitaal platform dat repareren net zo eenvoudig maakt als iets nieuws kopen waar consumenten lokale reparateurs vinden, prijzen en reviews vergelijken en direct kunnen boeken.
- Muurbos: Muurbos is een verbindend verhaal, merk en platform dat natuurintelligentie inzet om steden te vergroenen.
- NLgaat.nu: HOLIEMOLIE Transporteert én infiltreert afgekoppeld regenwater bovengronds in de voortuin van een woning zonder risico op wateroverlast.
- NoMoA: NoMoA, No Motion Alert een omgekeerde bewegingsmelder die niet alleen registreert dat iemand beweegt, maar juist ook wanneer er geen beweging is.
- OJOA: Een gezonde, drinkbare snacks van imperfect fruit – een 100% natuurlijke en duurzame innovatie.
- oostaMo: Kleine zakjes gevuld met 100% natuurlijke botanicals — bloemen, bladeren, gedroogd fruit en wortels — die kraanwater ’s nachts omtoveren tot ambachtelijke, smaakvolle dranken.
- OPNIEUW!: De Stealth Chair is een volledig circulaire en modulair inzetbare designstoel, ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.
- Heliotex: Een lichtgewicht solartextiel dat zonnecellen direct in de stof verweeft, waardoor een technisch en constructief textiel ontstaan dat tegelijkertijd schaduw geeft én energie.
- People Planet Fahion: Een project gericht op basisschoolleerlingen om op een interactieve manier kennis te maken met de bouwsector en zowel theoretisch als praktisch het bouwproces, verschillende functies en de impact van duurzame keuzes te maken.
- Rebloom Care: Het alledaagse product tandpasta elegant verpakt op een gebruiksvriendelijke en duurzame manier. Onze eigen formules zijn verpakt in een glazen flesje met pompje. Door het
- ROND Amsterdam: Een circulaire oplossing om restleer te gebruiken en premium relatiegeschenken van te maken.
- Saga Medi: Een circulaire nierbekken ontworpen samen met zorgprofessionals en gemaakt om duizenden keren te worden hergebruikt. Met drie compartimenten en een bedhaak, voorkomt morsen, bespaart tijd en maakt het werk prettiger voor verpleegkundigen.
- Solar-Cap: Overtollig opgewekte zonnestroom wordt gebruikt om water in een boiler te verwarmen om als verwarmd tapwater te gebruiken. Bij voldoende warmte wordt de cv-ketel overgeslagen
- Stichting Digitale Dorpspleinen® i.c.m. Shopforce®: Het Digitaal Dorpsplein® is een digitaal platform dat lokale ondernemers, boeren, ambachtelijke producenten en inwoners in één online omgeving samenbrengt.
- Stichting GemeenGoed Voor Goed: CLH kan voorzien in adequate, permanent beschikbare en bestendig betaalbare huisvesting voor mensen die uitgesloten worden door het huidige huisvestings- en woningmarktsysteem en daardoor dakloos raken.
- Stichting LaLa Foundation: De WasteBar is een mobiele bar waar je betaalt met zwerfafval in plaats van geld.
- Stichting Oranje Advies 2051: Het Burendeelnet verenigt een buurt op het thema energie en zorgt ervoor dat de gemeenschap in de buurt weer gaat floreren.
- Taaly: Taaly kan worden gezien als een combinatie van Duolingo en Zoom, waarbij het leuke aspect van Duolingo wordt toegepast op sociale videogesprekken tussen een leerling en een moedertaalspreker met behulp van AI.
- Terry: Via Terry kunnen gebruikers gratis donaties ophalen voor natuurprojecten elke keer dat ze online winkelen. Terry ontvang namelijk bij elke transactie een (affiliate) commissie voor
- The Greenlabel Institute: Het NDTL is een kennisportaal welke hoogwaardige datagedreven inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving.
- The LightBear: “Je hebt maar één bagagedrager op jouw fiets die ontelbaar veel mogelijkheden biedt en die alleen met The BikeBear allemaal tot leven komen.”
- TRIBOO: #GREENGRIDZ is een circulair meubelpaneel gemaakt in Nederland.
- VNYX: Een industrieel robotsysteem dat samen met AI de hele verwerkingsketen van gebruikte kleding automatiseert – van sorteren, meten en fotograferen tot prijsbepaling, productomschrijvingen genereren en online plaatsen.
- Weco: De Kaizen wave energy converter bestaat uit lichtgewicht modules die energie opwekken door de golfslag van de zee.
- Wheelshare: Een app om de drempel voor autobezitters tte verlagen om hun auto te delen met de buurt.
- Zeefier BV: Zeefier ontwikkelt verfstoffen uit 100% zeewier als duurzaam alternatief voor synthetische textielverf.
- ZemQuest :ZemQuest werkt aan een oplossing door aluminium te gebruiken als een vaste, circulaire energiedrager die eenvoudig op locatie kan worden gebruikt.
- ZO Clean Planet: ZO vervangt “schoonmaken” door “schoonhouden”: kleine, dagelijkse handelingen met een sprayer en doek/pad voorkomen aanslag en vastgezet vuil, zodat schrobben overbodig wordt.
Bron: Wubbo Ockels Innovatieprijs