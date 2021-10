Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk

Interxion: A Digital Realty Company, aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa, en warmtebedrijf Polderwarmte, gaan samenwerken om restwarmte te leveren aan bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. AMS5, een datacenter van Interxion, is gelegen in de zuidelijke punt van Schiphol-Rijk en zal de restwarmte uitkoppelen. Dit is in een intentieverklaring overeengekomen. Interxion is daarmee het eerste datacenterbedrijf in Nederland dat grootschalig restwarmte gaat leveren aan bedrijventerreinen in de Randstad.

De restwarmte komt vrij bij het koelen van de vele servers binnen een datacenter. Door een datacenter te koppelen aan een warmtenet, kan deze restwarmte gebruikt worden om andere faciliteiten of woningen te verwarmen. Het is om diverse redenen vaak lastig om restwarmte in te zetten, bijvoorbeeld omdat de afstand tussen de uitkoppeling en ontvanger niet te groot kan zijn. Omdat AMS5 direct naast RichPort en Starpark ligt en deze bedrijventerreinen graag willen verduurzamen, is het voor Interxion en Polderwarmte mogelijk om efficiënt de warmte voor hen te ontsluiten.

Besparen op gas

Naast het behalen van duurzaamheidsdoelen, zijn de oplopende gasprijzen een extra drijfveer voor bedrijven om het gasgebruik zoveel mogelijk omlaag te drukken. Interxion en Polderwarmte voorzien dat de restwarmtelevering aan de panden op RichPort en Starpark hier een enorme impact op kan hebben. Zij verwachten met de start van het project bedrijven te kunnen ondersteunen door 45.000 GJ aan warmte te leveren en zo 1,5 miljoen m3 gas te besparen. Vijf jaar na de start kan dit oplopen tot het leveren van 75.000 GJ aan restwarmte en een besparing van 2,5 miljoen m3 gas. Aangezien Interxion 100% groene stroom gebruikt, is er in het begin van het project een besparing van 2.500 ton CO2 per jaar. Binnen vijf jaar kan dit oplopen tot een besparing van 4.200 ton CO2 per jaar.

Het project is onderdeel van de strategie van Polderwarmte, met als stip op de horizon het opzetten van Energy Hub Schiphol-Rijk. Naast AMS5 van Interxion, wil Polderwarmte ook andere datacenters aansluiten op het warmtenet en zo verschillende panden op Schiphol-Rijk van warmte voorzien.

Duurzaamheidsslag

“Onze inspanningen zijn continue gericht op het bouwen van groene, energie-efficiënte datacenters en bestaande datacenters te verduurzamen”, zegt Michel van den Assem, Managing Director bij Interxion: A Digital Realty Company. “Wij verheugen ons enorm om de samenwerking aan te gaan met een bedrijf als Polderwarmte en zo andere bedrijven te ondersteunen in het verduurzamen van hun panden. Met AMS5 bijten we het spits af, maar andere datacenters van Interxion zijn reeds voorbereid op een eventuele aansluiting op een warmtenet.”

“Door volledige transparantie en elkaar te vertrouwen, zijn we uitgekomen op een samenwerkingsverband dat goed werkt voor alle betrokkenen”, vertelt Valentijn Kleijnen, CEO van Polderwarmte. “Zowel vanuit Interxion als vanuit Polderwarmte doen we een investering om deze duurzaamheidsslag te slaan. Dit project draagt bij aan de versnelling van de energietransitie en heeft alle elementen in zich om een vliegwieleffect te hebben. Hierdoor kunnen wij sneller een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie.”