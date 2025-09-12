Een internationaal plastic recycling consortium van recyclers, verwerkers, merkeigenaren en kennisinstellingen roept Europese beleidsmakers op tot actie. Met nieuwe technologieën voor hoogwaardige recycling van PE, PP en PET in de hand, pleiten zij voor een integrale visie, verplichte standaardisatie en een duidelijk beleidskader voor cascaderende recyclingtechnologieën. Alleen zo kan de omslag worden gemaakt naar circulaire kunststoffen van voldoende kwaliteit.

Kunststoffen spelen een bijna onvervangbare rol in onze maatschappij, vooral vanwege hun nuttige eigenschappen zoals lichtgewicht, duurzaamheid, lage productiekosten en bescherming van inhoud. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om de milieunadelen van het huidige gebruik van plastics structureel en internationaal gecoördineerd aan te pakken. Circulaire kunststoffen, waarbij nieuwe plastics worden vervangen door gerecyclede varianten van voldoende kwaliteit, zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Daarvoor zijn geavanceerde sorteertechnologieën en recyclingprocessen nodig, bij voorkeur betaalbaar en milieuvriendelijk. Een groot internationaal consortium van recyclers, verwerkers, merkeigenaren en kennisinstellingen heeft op feiten gebaseerde inzichten verkregen en technologieën ontwikkeld om hoogwaardig gerecycled verpakkingskunststof beschikbaar te maken. Het consortium richt zich daarbij op de drie meest gebruikte kunststoffen in de markt: PE (polyetheen), PP (polypropeen) en PET (polyethyleentereftalaat).

Om een internationaal geïntegreerd systeem voor cascaderende recycling te realiseren — waarin kunststofstromen efficiënt en doelgericht worden ingezet voor verschillende recyclingroutes — moeten er beleidsmatige en juridische barrières worden weggenomen. Volgens het consortium zijn er momenteel grote inconsistenties tussen de behoeften van de industrie en de beperkte ruimte die de wetgeving biedt om daadwerkelijk de transitie naar circulaire kunststoffen mogelijk te maken. Op basis van de gezamenlijke onderzoeks- en innovatieresultaten doet het consortium in deze oproep tot actie een dringend beroep op Europese beleidsmakers om zich te richten op drie essentiële aandachtsgebieden.

Om externe barrières weg te nemen die hoogwaardige kunststofrecycling in de weg staan, vraagt het consortium de beleidsmakers om: