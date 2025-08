Vloerenfabrikant Interface, wereldwijd toonaangevend in duurzaamheid met een eigen productievestiging in Scherpenzeel, publiceert haar Impact Report over 2024. Het rapport biedt inzicht in de ontwikkelingen van het bedrijf, de CO2-voetafdruk en de voortgang richting de ambitieuze klimaatdoelen voor 2040.

Interface blijft ambitieuze doelen stellen die in lijn zijn met het actieniveau dat nodig is voor verantwoord ondernemerschap en milieuverantwoordelijkheid – beide cruciaal voor het succes op de lange termijn. Het rapport onderstreept de inspanningen van het bedrijf om ethisch te opereren met een focus op duurzaamheid die alle belanghebbenden ten goede komt: medewerkers, klanten, aandeelhouders en het milieu.

“Het Impact Report 2024 geeft ons de kans om de resultaten te verzamelen en te delen van talloze uren toegewijd werk en passie die onze teamleden wereldwijd hebben gestoken in het creëren van een bloeiende toekomst voor ons allemaal”, aldus Laurel Hurd, CEO van Interface. We delen dit rapport in een van de meest dynamische tijden in de recente geschiedenis, die zo veel mensen wereldwijd raakt. Onze acties en vooruitgang die in dit rapport worden beschreven, laten zien dat we trouw blijven aan wie we zijn: een bedrijf dat is opgebouwd met een doel en zonder compromissen. En we zetten onze vastgestelde doelen voort, omdat dat het juiste is om te doen.

In het kort: highlights Impact Report 2024

De CO₂-voetafdruk van alle productcategorieën werd flink verlaagd door materiaal- en productie innovaties t.o.v. het referentiejaar 2019: Tapijttegels: -35% LVT: -46% Nora® rubber vloer: -21%

Broeikasgas-uitstoot wereldwijd is met 4% verminderd ten opzichte van 2023.

80% van de energie gebruikt in de productie kwam van hernieuwbare bronnen.

Interface voltooide bij leveranciers een CO2-volwassenheidsmeting, om samen verdere verbeterstappen in de keten te kunnen zetten.

Interface heeft de Great Place to Work®-certificeringen behouden in zes landen en drie nieuwe landen toegevoegd.

Het Impact Report 2024 biedt transparantie in de ecologische voetafdruk van het bedrijf, inclusief de CO2-voetafdruk per producttype, het gebruik van gerecyclede en biobased materialen, het gebruik van hernieuwbare energie en verbeterde personeelsstatistieken en demografische gegevens. Het rapport volgt traditionele openbaarmakingspraktijken en is in lijn met het Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).