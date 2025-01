Interface, wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame vloeroplossingen, onthult de eerste CO2-negatieve nora® rubbervloerprototype: een vloertegel die meer CO2 opslaat tijdens de productie dan er wordt uitgestoten. Deze nieuwste innovatie is het eerste wapenfeit van de recente aankondiging van Interface’s ‘All In’-strategie, waarbij de organisatie committeert aan investering in productontwikkeling en productie die directe CO2-reductie en -opslag realiseren, zonder compensaties. Interface presenteert het innovatieve nora® rubbervloerprototype op BAU, de internationale vakbeurs voor architectuur, materialen en systemen in München van 13 – 17 januari 2025.

De CO2-negatieve voetafdruk van de vloertegel wordt gemeten vanaf de winning van grondstoffen tot het de fabriek verlaat: ‘cradle to gate’. Het prototype slaat in dit proces meer CO2 op dan dat het uitstoot.

Reis CO2-negatief voor 2040

In 2020 bereikte Interface een belangrijke mijlpaal in hun 30-jarige duurzaamheidsreis met de lancering van Embodied Beauty™, de eerste CO2-negatieve tapijttegelcollectie in de sector. Interface maakte gebruik van de lessen uit deze tapijttegelinnovatie en verwierf en verwerkte biobased materialen en grondstoffen die CO2 opslaan in de rubberproductie, om zo het eerste CO2-negatieve prototype te creëren in de sector.

“Biobased materialen zoals natuurlijk rubber zijn al tientallen jaren een integraal onderdeel van onze nora rubbervloeren, om de CO2-voetafdruk van onze producten te verkleinen”, aldus Mario Kröger, hoofd onderzoek en ontwikkeling nora bij Interface. “Ons R&D-team heeft belangrijke stappen gezet in het vinden van de juiste mix van ontwerp- en materiaalinnovaties om een CO2-negatieve voetafdruk te bereiken. Deze stap is cruciaal in onze reis om voor 2040 CO2-negatief te worden. We hebben de cradle-to-gate CO2-voetafdruk van het prototype gemeten en CO2-negatieve resultaten behaald, zonder compensaties. Dit is een mooie prestatie die onze toewijding aan het verminderen van de milieueffecten in ons volledige productportfolio laat zien, in lijn met onze ambitieuze klimaatdoelstellingen.”

Interface nam nora systems over in 2018 en zet sindsdien zijn expertise in om koolstofarm ontwerp en productie in de categorie rubbervloeren door te voeren. Door middel van productie-innovatie heeft Interface de koolstofintensiteit van zijn rubberportfolio sinds 2019 met 26% verlaagd.

CO2-negatieve vloeren voor commerciële sector

“Met dit prototype versterken we onze ‘all in’-verbintenis”, aldus Liz Minne, hoofd Global Sustainability Strategy bij Interface. “Rubber wordt steeds vaker gebruikt als vloeroplossing, met name in de gezondheidszorg, onderwijs en transport. Door onze klanten in de toekomst een CO2-negatieve rubberoplossing aan te bieden, kunnen we hen helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken zonder in te leveren op ontwerp- of prestatievoordelen.”

Het prototype wordt de komende maanden verder verfijnd en voorbereid voor commercialisering, zodat het voldoet aan de hoogste niveaus van ontwerp, kwaliteit en prestatie die vereist zijn voor alle Interface-producten. Interface streeft ernaar om het CO2-negatieve rubberproduct eind 2025 commercieel beschikbaar te stellen.