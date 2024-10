Het leidende instituut voor open innovatie in de procesindustrie ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) in Amersfoort zet met de oprichting van een adviesbureau onder de naam ISPT Brains BV de volgende stap in het 20-jarig bestaan. ISPT wil de expertise en ervaring die in 20 jaar is opgedaan met het opzetten en begeleiden van brede samenwerkingsprogramma’s voor technologische innovatie en verduurzaming van de procesindustrie, nu ook beschikbaar maken voor individuele spelers uit bedrijfsleven, overheid en non-profit sector.

Directeur Tjeerd Jongsma van ISPT: “We zijn met ISPT als platform de verbindende schakel tussen bedrijven (onderling), kennisinstellingen en vaak ook overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) bij drie uitdagende transities die aan de basis liggen van de circulaire economie. Dat zijn:

De circulaire materialentransitie, waarbij hergebruik centraal staat,

De energietransitie van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool) naar duurzame energiebronnen zoals wind en zon en duurzame energiedragers zoals waterstof en tenslotte

De voedsel- en landbouwtransitie.”

Jongsma: “We werken in consortia van bedrijven en kennisinstellingen aan onderzoeksprogramma’s en haalbaarheidsstudies op deze drie transitievelden. Denk daarbij aan thema’s zoals hergebruik van rest- en afvalstromen (plastics), de toekomst van elektrificatie voor de industrie in Nederland, het veilig gebruik van ammoniak in de waterstofeconomie of de ketensamenwerking voor een circulair en regeneratief voedsel- en landbouwsysteem. We krijgen echter ook regelmatig te maken met verzoeken van individuele partijen. Men wil technisch of strategisch advies, of hulp bij het ontwikkelen van modellen of berekeningen. Met de oprichting van ISPT Brains BV zijn we nu in staat om aan deze vraag te voldoen.”

Kees Biesheuvel (voormalig senior manager technologie & innovatie bij Dow Benelux) is aangesteld als directeur van ISPT Brains BV. De twee directeuren van ISPT – Tjeerd Jongsma en Klaartje Rietkerken zijn namens ISPT de aandeelhouders en fungeren tevens als toezichthouder op ISPT Brains.

Kees Biesheuvel: “ISPT heeft in 20 jaar een geweldig netwerk van experts uit verschillende sectoren en disciplines opgebouwd. Ik ben erg blij dat we nu met ISPT Brains de kennis van deze professionals ook kunnen inzetten voor transitievraagstukken van bedrijven, overheden en NGO’s. Met de continue verbinding tussen separate expertisevelden kan ISPT Brains uitgroeien tot een denktank voor de systeemveranderingen waar de procesindustrie mee te maken heeft en data, advies en oplossingen aanreiken op de diverse niveaus.”