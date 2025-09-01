De inschrijving voor de Koning Willem I Prijs 2026 is geopend. Ondernemingen die uitblinken in durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid, innovatie, diversiteit en inclusie worden uitgenodigd zich aan te melden voor de categorieën Grootbedrijf, MKB en de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. De tweejaarlijkse prijs, ook wel bekend als de ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’, wordt in mei 2026 uitgereikt. Ondernemingen kunnen zich tot 14 december 2025 inschrijven.

De prijs is bedoeld voor ondernemingen in Nederland die zich onderscheiden. Klaas Knot, voorzitter van het bestuur van de Koning Willem I Stichting: “Wij zijn trots op onze ondernemers. Zij vormen de pijlers van de Nederlandse welvaart, elk van hen met een eigen verhaal, een eigen unieke geschiedenis. En hoe verschillend hun werkgebieden ook zijn, het zijn juist die verhalen die hen verbinden en het ondernemingsklimaat in ons land vormen.”

Waarom meedoen

De Koning Willem I Prijs geldt als een van de meest prestigieuze erkenningen voor ondernemingen in Nederland. De prijs benadrukt positieve ontwikkelingen in de economie en geeft zichtbaar podium aan ondernemingen die vooruitgang boeken op maatschappelijk relevante thema’s. Eerdere edities onderstrepen de impact op zichtbaarheid, reputatie en het netwerk van de winnaars.

In 2024 gingen de prijs naar Royal Cosun (Grootbedrijf), Lagemaat Sloopwerken (MKB) en Fairphone (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap). Over de betekenis van de prijs zei Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat: “De prijs is een erkenning voor het personeel, dat elke dag hard werkt, en ook voor de buitenwacht. Het wordt opgemerkt wat wij doen.”

Inschrijven

Ondernemingen kunnen zich tot 14 december 2025 via kw1prijs.nl inschrijven in een van de drie categorieën: Grootbedrijf, MKB en voor de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Deelnemende organisaties worden beoordeeld op onder meer ondernemerschapskracht, innovatie en maatschappelijke bijdrage. Nadere informatie over procedure, planning en voorwaarden staat op de website van de Koning Willem I Stichting.

Foto: Erevoorzitter Koningin Máxima en voorzitter Klaas Knot reiken de Koning Willem I Prijs 2024 uit aan winnaars (v.l.n.r.) Lagemaat Sloopwerken (MKB), Royal Cosun (Grootbedrijf) en Fairphone (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap).