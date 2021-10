Inschrijving Koning Willem I Prijzen 2022 geopend

De inschrijving voor de Koning Willem I Prijzen 2022 is van start. De Koning Willem I Prijzen zijn de meest prestigieuze ondernemersprijzen en zijn een bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap.

Grootbedrijf en MKB

De Koning Willem I Prijzen worden sinds 1958 iedere twee jaar uitgereikt in de categorieën Grootbedrijf en MKB. Ook is er een Plaquette te verdienen voor bedrijven die uitblinken in duurzaam ondernemerschap. Inschrijving staat open tot 31 januari 2022. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in mei 2022.

Durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen

De Koning Willem I Stichting, waar zowel VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen als MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in het bestuur zitten, wil met de prijzen ‘de parels van de Nederlandse economie een podium te geven’. ‘De prijzen zijn bedoeld voor ondernemers en bedrijven die presteren en innoveren, verbeteren en verbinden en met lef en passie de wereld een stukje mooier willen maken. Kort gezegd, we staan voor durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen’, aldus directeur Romy Blankenspoor van de stichting.

Selectieproces

Aan de uitverkiezing gaat een zorgvuldig selectieproces vooraf. De jury bestaat onder anderen uit Koningin Máxima (erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting) en Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank.

Inshrijven

Bedrijven en ondernemers zijn van harte uitgenodigd zich in te schrijven via deze link. Inschrijven voor de Koning Willem I Prijzen 2022 is mogelijk tot en met 31 januari 2022.