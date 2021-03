InnovatieExpo 2021: een blik op hoe circulaire oplossingen onze dagelijkse levens gaan veranderen

Op de InnovatieExpo 2021 (8 april) presenteren meer dan 60 innovators hun oplossingen voor maatschappelijke opgaven. We vroegen een aantal exposanten waarom zij op de Expo staan, en wat er voor bezoekers te halen valt. Exposanten VanHier, GoodHout en Grown.bio vertellen waarom de Expo zo belangrijk is.

Circulaire ontwikkelingen

‘De Expo is de plek om te zien welk talent en welke technische innovaties Nederland de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld’, zegt Erlinda Lee, die met GoodHout circulaire biobased panelen van kokosnootschil heeft ontwikkeld. Op de Expo komen veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid, verstedelijking, energie, mobiliteit en circulariteit samen.

Laagdrempelige blik op de toekomst

‘Bezoekers kunnen zo op een heel compacte, laagdrempelige en snelle manier zien wat er in de komende jaren gaat veranderen’, benadrukt ook Jan Berbee. Zijn startup, Grown.bio, werkt met behulp van mycelium (schimmelnetwerken) onder andere aan duurzame verpakkingsmaterialen, die plastic kunnen vervangen.

Een breed publiek

Voor Grown.bio is de Expo een uitgelezen gelegenheid om hun oplossing met een breed publiek te delen. Ook VanHier, dat van lokale restmaterialen consumentenproducten maakt, verwacht dat de InnovatieExpo 2021 een goede plek is om bedrijven en overheden te vinden die de waarde van circulariteit beseffen. ‘De Expo kan je inspireren en motiveren om met innovaties aan de slag te gaan, en zo bij te dragen aan een groen en toekomstbestendig Nederland’, aldus Klaske Postma namens VanHier.

Startups en opdrachtgevers aan tafel

Circulariteit is een van de hoofdthema’s van de Expo. Zo is er onder andere een talkshow over de mogelijkheden en uitdagingen van circulariteit in Nederland en lanceert Holland Circular Hotspot er de publicatie Manufacturing: the Future is Circular.

Om het contact tussen startups en mogelijk afnemers te verbeteren, zijn er op de Expo ook tafelgesprekken tussen opdrachtgevers. Zo zal de Buyer group biobased gelanceerd worden, die publieke en private opdrachtgevers ondersteunt bij het maken van de overstap op biobased materialen.

Beleef de toekomst

