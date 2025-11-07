Houtspecialist Koninklijke Dekker heeft een beitsbehandeling ontwikkeld die duurzame houten gevelbekleding van langdurig kleurbehoud voorziet. De methode zorgt ervoor dat de natuurlijke uitstraling van hout blijft behouden én wordt beschermd tegen weersinvloeden.

Houten gevelbekleding oogt prachtig, maar zonder behandeling vervaagt de kleur. “Veel mensen denken dat de keuze van de houtsoort bepaalt of hout vergrijst, maar in werkelijkheid vergrijst elke houtsoort zonder behandeling,” aldus Robbert Jan Dekker, CEO van Koninklijke Dekker. “De juiste coating is cruciaal voor het behoud van kleur en kwaliteit.”

Bij een recent uitgevoerd woningproject leverde Koninklijke Dekker de gevelbekleding in thermisch gemodificeerd Fraké. Door deze modificatie is het hout vormstabiel, duurzaam en krijgt het een warme, notenhoutkleurige uitstraling. Het project is verder gerealiseerd door Bouwbedrijf Kok in opdracht van Brandhof De Meern B.V. De woning is ontworpen door Architectenbureau CORPA B.V.

Innovatieve afwerking



Na het schaven van het hout, werd de gevelbekleding industrieel opgeschuurd en afgewerkt met Elephant Naturel semi-transparante coating. Met deze behandeling behoudt het hout langer zijn natuurlijke kleur en blijft het beschermd tegen verwering en UV-straling. De kleurcoating is zó samengesteld dat deze na enkele maanden zonlicht de originele houtkleur nauwkeurig benadert, zonder het natuurlijke karakter te verliezen.

Gecontroleerde productie

De industriële bewerking lag bij houtspecialist Koninklijke Dekker, die de productie uitvoert in Vianen. Hier wordt nauw gelet op consistente kwaliteit, kortere levertijden en minder risico op transportschade. Architectenbureau CORPA B.V waardeert deze gecontroleerde productiemethode. “Wij schrijven de Elephant gevelbekleding steeds vaker voor als duurzaam alternatief voor onbehandelde of op de bouwplaats gebeitste gevelbekleding,” aldus het architectenbureau.

Combinatie van esthetiek en functionaliteit



De gekozen behandeling garandeert een lange levensduur en minimale onderhoudsbehoefte. Voor de buitenruimte leverde het houtbedrijf ook de terrasplanken in duurzaam Bangkirai (25×145 mm), waarmee het totaalbeeld een warme, natuurlijke uitstraling behoudt.