Ingka Investments, de investeringstak van Ingka Group, de grootste IKEA-retailer, kondigt vandaag een groeikapitaalinjectie aan in Re-mall (Shanghai Re-mall Environmental Protection New Material Co., Ltd.), de in China gevestigde recycler van post-consumer verpakkingsafval. Re-mall gebruikt een gepatenteerde techniek en proces om transparant gerecycled polypropyleen (“rPP”) te produceren voor gebruik in nieuwe producten.

De kunststofrecyclingindustrie staat voor tal van uitdagingen, die Re-mall probeert te overwinnen. Deze uitdagingen omvatten verontreiniging door voedselresten en etiketten, kwaliteitsverlies van het materiaal in verschillende recyclingcycli, hoge verwerkingskosten en een volatiele marktvraag naar gerecyclede kunststoffen, die een effectieve toepassing belemmeren.

In China staat Re-mall bekend om de productie van hoogwaardig post-consumer gerecycled polypropyleen, gedreven door technologie en innovatie, en is het actief bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van hoogwaardige gesloten-kringloopoplossingen met zijn partners in de waardeketen. Het is tevens een van de weinige wereldwijde leveranciers die op grote schaal zeer transparante pellets produceert uit post-consumer voedselverpakkingsafval. De afgewerkte materialen worden gebruikt in toepassingen zoals opbergdozen en -containers, serviesgoed, speelgoed, cosmeticaverpakkingen en geweven textielproducten. De materialen van Re-mall worden gebruikt in de producten van veel blue-chipbedrijven.

De investering maakt deel uit van Ingka’s streven om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen door te investeren in bedrijven die technologie ontwikkelen of hun capaciteit vergroten om afval te voorkomen of gerecyclede materialen te leveren. Het is tevens de eerste Chinese investering voor Ingka Investments in haar circulaire investeringsportfolio. China is een van de grootste plasticmarkten ter wereld en speelt een cruciale rol bij het vinden van circulaire oplossingen voor afval.

Lukas Visser, Hoofd Circulaire Investeringen bij Ingka Group: “Het sterke leveranciersnetwerk van Re-mall en de partnerschappen met toonaangevende Chinese maaltijdbezorgers stellen hen al in staat om op grote schaal impact te creëren op de lokale recyclingmarkt. Door te investeren in Re-mall willen we deze impact vergroten om een wereldwijd plasticafvalprobleem aan te pakken en bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie.”

“Deze investering van Ingka Investments toont onze langetermijnbetrokkenheid in China. Om te voldoen aan de behoeften van onze klanten voor toekomstige generaties, hebben we zowel de verantwoordelijkheid als de mogelijkheid om het voortouw te nemen in het versnellen van de circulaire economie, ook buiten IKEA. De schaalgrootte en innovatiemogelijkheden hier op de Chinese markt creëren aanzienlijke kansen voor deze transformatie”, aldus Pontus Erntell, President & Chief Sustainability Officer bij IKEA China.

Re-mall heeft zijn hoofdkantoor in Shanghai, China, en exploiteert een productiefaciliteit op een strategische locatie in de provincie Jiangxi, waardoor er toegang is tot plastic afvalstromen uit grote steden zoals Guangzhou en Shanghai, beide in de economische zones van de Yangtze-rivierdelta en de Parelrivierdelta. De investering zal Re-mall ondersteunen bij het vergroten van zijn recyclingcapaciteit en het ontwikkelen van nieuwe producten.

“We zijn verheugd Ingka Investments te mogen verwelkomen als strategische partner in onze missie om de circulaire economie in kunststoffen te versnellen. Deze samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal in onze reis om duurzame oplossingen wereldwijd op te schalen. Samen streven we ernaar om plastic afval om te zetten in waardevolle grondstoffen en zo bij te dragen aan een schonere planeet en een meer verantwoorde toekomst”, aldus ZHU Kuan, CEO van Re-mall.

Ingka Group heeft in 2017 haar circulaire investeringsportfolio opgezet. Deze richt zich op materialen met een hoge CO2-voetafdruk, waarvoor de recyclinginfrastructuur ontbreekt en die relevant zijn voor onze retailactiviteiten. Het doel is om winstgevende bedrijven te laten groeien die miljoenen tonnen CO2-uitstoot vermijden en de beschikbaarheid van gerecycled materiaal op de markt vergroten.

Deze investering vormt een aanvulling op het bestaande minderheidsbelang van Ingka Investments in Morssinkhof Rymoplast, een Europees bedrijf voor kunststofrecycling dat eveneens bijdraagt aan het beperken van de CO2-voetafdruk door middel van kunststofrecycling.