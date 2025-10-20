Ingka Investments, de investeringstak van Ingka Group (de grootste IKEA-retailer gevestigd in Nederland), heeft ingestemd met de overname van ongeveer 153.000 hectare grond in Letland en Estland, waarvan 89 procent bosgebied, van Södra, de grootste boseigenarenvereniging van Zweden. De voltooiing is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthoudende instanties.

Peter van der Poel, Managing Director van Ingka Investments: “Onze unieke eigendomsstructuur stelt ons in staat te investeren met een langetermijnperspectief in plaats van een kwartaalperspectief op de korte termijn. Investeren in bosbouw vertegenwoordigt precies dat soort generatie-engagement. We willen bijdragen aan de regionale economieën waar we actief zijn en gezonde bossen behouden voor de komende generaties.”

Als ’s werelds grootste IKEA-retailer is Ingka Group actief in 31 markten en vertegenwoordigt het 87% van de wereldwijde IKEA-omzet. In tegenstelling tot typische bedrijven is de Group eigendom van een stichting met een charitatief doel. Dit betekent dat de winst wordt herinvesteerd in het bedrijf in plaats van uitgekeerd aan particuliere aandeelhouders, wat zelfgefinancierde langetermijninvesteringen mogelijk maakt, zoals deze grote bosaankoop in de Baltische staten.

Deze langetermijninvesteringsaanpak maakt ook een andere acquisitiestrategie mogelijk. In plaats van zich voornamelijk te richten op de export van hout en kortetermijnrendementen, streeft Ingka Investments ernaar samen te werken met Baltische zagerijen en paneelfabrikanten om hout regionaal te verwerken, geschoolde banen te creëren en lokale expertise op te bouwen.

Niks Sauva, Country Manager van Ingka Investments Letland, vervolgde: “We zetten ons in om lokaal meer waarde te creëren in de Baltische landen. Ons doel is om het aandeel regionaal verwerkt hout te vergroten en zo de Baltische bosbouwwaardeketen te versterken.”

Ingka Investments bezit nu al 331.000 hectare grond in zeven landen. In boekjaar 2025 hadden de bosbouwteams van Ingka Investments ongeveer 190 medewerkers in dienst en creëerden ze duizenden extra banen via lokale aannemers. Het bedrijf plantte 14 miljoen zaailingen, die samen met natuurlijke regeneratie bijdroegen aan de algehele bosuitbreiding en een geschatte nettogroei van 500.000 kubieke meter per jaar. 22 procent van de bestaande bossen van Ingka Investments wordt beheerd met speciale aandacht voor natuurbehoud en prioriteit voor milieudoelstellingen.

Eerder dit jaar reserveerde Ingka Investments 16.000 hectare van haar Letse bossen voor een samenwerking op het gebied van toegepast onderzoek met het European Forest Institute en Preferred by Nature. Het project test praktijken zoals bosbouw dichter bij de natuur en bosbouw met een continue dekking om de veerkracht te verbeteren en de impact op de biodiversiteit te minimaliseren, met als doel bewezen methoden op te schalen naar de bossen van Ingka Investments en bredere toeleveringsketens.

Van der Poel concludeerde: “Wij zijn er vast van overtuigd dat verantwoord bosbeheer zowel ecologisch als economisch succes oplevert. Het is in ons belang om onze bossen op de lange termijn te beheren, hun gezondheid te behouden en te verbeteren, en tegelijkertijd deze hernieuwbare bron te leveren voor meubels en andere toepassingen. Ons doel is ervoor te zorgen dat deze essentiële bron voor altijd bos blijft.”

Lotta Lyrå, President en CEO van Södra, zei: “Voor Södra is deze transactie een mogelijkheid om ons meer te richten op het ontwikkelen van de waarde van de bossen van onze leden en daarmee onze concurrentiekracht op de lange termijn te versterken. We zijn zeer verheugd een koper te hebben gevonden die onze visie op verantwoord en duurzaam bosbeheer deelt, en we kijken ernaar uit om de bossen in de Baltische landen in dezelfde geest te zien beheren.”

De voltooiing is onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten in Letland en Estland.