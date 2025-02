Uit een explosief rapport dat onderzoeksbureau SOMO vandaag publiceert blijkt dat de financiering van de meest vervuilende bank van Nederland ING voor bedrijven die nieuwe olie- en gasvelden starten 10 keer meer is dan eerder gedacht. Dit na een uitspraak van het hof dat nieuwe olie- en gasvelden starten haaks staat op het Klimaatakkoord van Parijs. Milieudefensie-directeur Donald Pols reageert fel: “De bankier van de klimaatcrisis ING is niet eerlijk over hun aandeel in gevaarlijke klimaatverandering. ING zegt een groene bank te zijn maar sjoemelt met zijn cijfers en blijkt nog veel viezer dan gedacht.“

10 keer meer



In het jaarverslag over 2023 van ING kwam de bank zelf met een cijfer van 2,5 miljard euro aan uitstaande leningen voor bedrijven die olie en gas oppompen of nieuwe velden starten. Nu blijkt uit het onderzoeksrapport, dat verschijnt op de dag dat de bank zijn jaarwinsten bekend maakt, dat het werkelijke bedrag dat ING financiert in bedrijven die nieuwe olie- en gasvelden starten 26,4 miljard euro is. Tien keer zo veel dus. “Dit is een absurd verschil. ING ketent ons hiermee vast aan een fossiele toekomst. De velden die nu in gang worden gezet met het geld van ING, zal tientallen jaren olie worden opgepompt. Dit draagt direct bij aan de verslechtering van het klimaat,” aldus Pols.

Het grote verschil kan verklaard worden doordat ING creatief omgaat met zijn cijfers. Boris Schellekens, onderzoeker bij SOMO legt uit: “ING hanteert een hele nauwe methode bij zijn berekening. Bijvoorbeeld, veel bedrijven die wél nieuwe olie- en gasvelden starten, worden onder een ander labeltje gezet en daarom niet meegenomen. Hierdoor is ING’s huidige beleid over upstream fossiel uitfaseren dus ook niet effectief.”

ING bungelt onderaan



Opvallend is dat ING het niet alleen slecht doet binnen Nederland, maar ook in vergelijking met andere systeembanken disproportioneel veel olie, gas en andere CO2-intensieve sectoren financiert. Donald Pols: “In tijden van bosbranden in Californië en overstromingen in Spanje is het onvoorstelbaar dat ING ervoor kiest om meer geld in fossiele bedrijven te pompen. ING zegt oog te hebben voor de toekomst terwijl ze diezelfde toekomst van onze kinderen afpakken.”

Klimaatzaak

De onthullingen volgen op een aankondiging van Milieudefensie dat ING nog één laatste kans heeft om met concrete actie te komen voordat de dagvaarding op de mat valt bij de bank en de eerder aangekondigde rechtszaak officieel begint. “We eisen dat ING stopt met het financieren van bedrijven die nieuwe olie- en gasprojecten starten, en willen we dat de bank zijn uitstoot halveert,” legt Pols uit. “Dit onderzoek laat ons weer zien dat ING liever met vuile trucjes dan met groene acties komt.”